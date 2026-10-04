Veliki nedjeljni horoskop: Rakovi će dobiti poziv od bivšeg dragog, a vi?

Oktobar mjesec nam donosi brojna iznenađenja. Očekuju nas promjene u planovima, važni razgovori i odluke koje mogu uticati na naredni period. Saznajte šta vam zvijezde poručuju na polju ljubavi, posla i zdravlja za period od 5. do 11. oktobra 2026. godine.

Ovan

Previše je ovih dana "začina" u vašem emotivnom partnerstvu - dašak drame, inata, posesivnosti, tvrdoglavosti, ljubomore, kritike sa razlogom ili potpuno bez njega - umjeće itekako da zapeče oštrinom i ljutinom.

Bik

Baš bi vam prijalo malo mira i tišine, nedostaju vam oni lijenji i dosadni dani u kojima se ne dešava ama baš ništa. Dragi Bikovi, ali na te i takve dane ćete morati da sačekate, sada se zadovoljite pa makar i trenutkom mira i spokoja i do maksimuma ga iskoristite.

Blizanci

Sem ponedjeljka koji će biti prepun dešavanja i iznenađenja i u kojem nećete znati na koju stranu ćete prije, ostatak sedmice vać donosi bolju organizaciju i to da se, korak po korak ispetljavate iz najzahtevnijih obaveza.

Rak

Do polovine ove nedjelje otvorena je mogućnost kontakta ili susreta sa bivšim partnerom ili starom simpatijom, ali je moguće da vam ovi dani donesu i samo pojačanu sentimentalnost i češće razmišljanje o ljubavnoj prošlosti.

Lav

Poslovni i porodični segment traže vašu pažnju, prisutnost i aktivnost, ali vam istovremeno mogu donositi i situacije koje vas opterećuju ili zahtijevaju da im se u potpunosti posvetite.

Djevica

Slobodnim Djevicama su otvorene i stare i nove ljubavne prilike, ali se mora priznati da i jedne i druge ili nose prizvuk tajnovitosti ili se baziraju samo na seksualnoj privlačnosti ili pak iz nekog drugog razloga definitivno nisu za vas (i vi to znate, osećate).

Vaga

Jedan, istovremeno interesantan, zbunjujuć i komplikovan period je pred zauzetim Vagama. Ima tu svega i zajedničkih aktivnosti koje vam oboma prijaju, i strasti, i posvećenosti zajedničkim ciljevima i planovima, a u nekim slučajevima čak se provlači i dašak ljubomore.

Škorpija

Retro Venera i Merkur se spajaju u vašem znaku (uticaj je aktuelan otprilike do polovine sedmice) pa sada jeste vreme da neki razgovor koji ste odlagali, bilo da je on sa emotivnim partnerom ili sa poslovnim saradnikom, obavite.

Strijelac

Ljubavi jesu moguće, ali ne onakve kakvima se nadate, kakve biste želeli i kakve su vam potrebne. Ili je komplikovano ili je tajno ili je neobavezno.

Jarac

I dalje veliki dio vaše energije ide na poslovne i porodične obaveze, i dalje obje ove stavke zahtevaju vaše vreme i prisustvo.

Vodolija

Početak nedjelje je bombastičan i po pitanju emocija i po pitanju posla. No, kad pregurate uvod, ostatak sedmice i nije loš. Čak se može dogoditi da neke obaveze završite lakše nego što ste mislili ili da dobijete prijatne vijesti, informacije.

Ribe

Slobodne Ribe prilično je izvjesno da će doći do kontakta sa osobom iz prošlosti, bilo da je u pitanju stara simpatija ili bivši partner, prenosi Superžena.