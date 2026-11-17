Neviđeni preokret stiže u srijedu, 25. novembra, usred obične radne nedjelje, kad račun za grijanje već leži na stolu pored šoljice ohlađene kafe. Tri znaka tog dana dobijaju novac na koji su odavno prestali da računaju, a uz njega se raspliće i čvor koji ih pritiska još od ljeta.

Planete su se namjestile rijetko lijepo. Pun Mjesec od utorka još sija punim sjajem, Sunce je tek promijenilo znak, a dvije planete koje vole novac i hrabrost stoje tamo gdje najviše pomažu.

Stil Modni dodatak koji može da promijeni cijelu kombinaciju: Evo kako pravilno nositi šal

Za ova tri znaka to znači pare i rješenje u istom danu, a takva se srijeda ne pamti često.

Lav: Novac koji kasni mjesecima stiže u srijedu ujutru

Lavovima se nebo ove jeseni smiješi kao rijetko kome. Jupiter u Lavu boravi od kraja juna i polako im širi vrata, a Mars je u njihovom znaku do 26. novembra, pa srijeda dolazi kao posljednji, najjači udarac vjetra u leđa. Već u srijedu prije podne stiže uplata, honorar ili povrat novca koji se razvlačio mjesecima. Lav tada ne treba da se pravi skroman: ako je neko obećao povišicu ili procenat, sad je pravi trenutak da to traži naglas i bez okolišanja. Ono što je godinama bilo „vidjećemo“ postaje „potpisano“.

Vaga: Jedan razgovor i dug od ljeta nestaje

Vagama sve ide preko riječi, i baš tu se dešava čudesan obrt. Venera u Vagi od 25. oktobra vraća im šarm i strpljenje, pa kad u srijedu popodne sjednu za sto sa članom porodice ili partnerom, stari dug konačno nalazi izlaz. Možda se radi o pozajmici koju niko nije spominjao od avgusta, možda o nasljedstvu ili zajedničkoj kupovini. Vaga ovog puta ne čeka da drugi prvi progovori, nego pokreće razgovor sama i dobija više nego što je tražila. Kući se vraća lakša za jednu veliku brigu i teža za koju novčanicu.

Svijet Djevojčica donijela kući kamen sa plaže: Majka nakon godinu dana otkrila da su mogle stradati od njega

Strijelac: Neviđeni preokret uz novu sezonu i stari dug

Strijelci su 22. novembra dočekali Sunce u svom znaku i od tada im krv brže kola. Srijeda im donosi ponudu koja vrijedi više od cijele prošle godine: nov posao, saradnju ili klijenta koji plaća unaprijed. Mjesec u Blizancima tog dana osvjetljava sve njihove saradnje, pa najbolja vijest stiže preko druge osobe, kolege ili starog prijatelja. Strijelac treba da kaže „da“ još u srijedu uveče, dok je ponuda topla. Kad poslije mnogo mjeseci prvi put mirno zaspi, shvatiće koliko ga je novac zapravo pritiskao.

Novac za tri znaka ne ostaje samo u novčaniku

Ovaj obrt nije samo u parama. Kad se dug zatvori, vraća se san, osmijeh za večerom i strpljenje za djecu i partnera. Lav poslije 25. novembra prvi put pravi plan za proljeće, Vaga gasi brigu koja ju je budila u tri ujutru, a Strijelac ulazi u decembar sa pokrivenim računima i čistom glavom.

Najljepše u svemu je to što su sva tri znaka ovaj novac zaradila sama, godinama tihog rada, a nebo im u srijedu samo skida katanac.

Zdravlje Kako nagle vremenske promjene utiču na zdravlje?

Ovakva srijeda zaslužuje mali ritual: pojedite nešto lijepo, platite ono što ste odlagali i zapišite datum. Srijeda, 25. novembar biće dan na koji ćete se vraćati kad vas neko pita kad je krenulo nabolje.

(Krstarica)