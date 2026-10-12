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Žena igra i napada ljude nožem u Beogradu: Šokantne scene usred noći

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12.10.2026 18:07

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Жена игра и напада људе ножем у Београду: Шокантне сцене усред ноћи
Foto: Facebook/150 minuta

Neobične scene sa misterioznim časnim sestrama koje noću šetaju same ulicama navodno su se dogodile u Inđiji zbog čega su stanovnici tog grada i najbliže okoline u šoku i strahu. Građani su odlučili da se sami organizuju i da krenu u noćne potere da bi provjerili o čemu se tačno radi, a vrlo slične scene navodno su viđene i u Beogradu prije nekoliko godina kada su stanovnici opštine Zvezdara, kako su tada tvrdili, vidjeli više puta stariju ženu kako sama pleše na ulici usred noći.

Snimak je tada za kratak vremenski period postao viralan, pisali su i mediji o tome, ali je i dalje ovaj slučaj ostao nerazjašnjen, pod velom misterije. Korisnici društvenih mreža su naveli da je snimak nastao u Batutovoj ulici na Zvezdari, blizu Gradske bolnice.

Neki su tvrdili da je snimak lažan. Drugi su ipak govorili kako su lično vidjeli ovu ženu.

“Kažu da ova plesajuća baba pleše po Zvezdari, a tu mi živi kuma, dakle videće me nikad posle zalaska Sunca”, navodi se u opisu snimka jedne devojke na društvenoj mreži “X”.

Takođe, slična situacija se dogodila i krajem leta 2019. godine kada je na istoj lokaciji starija žena igrala usred noći. Nosila je narodnu nošnju, a pojedini su za “Telegraf” govorili kako ih je čak ta žena napadala nožem iz čista mira!

Nije poznato i potvrđeno da li je u pitanju ista ženska osoba. Ljudi su tvrdili da ih je napadala nožem kada se zaustave autom jer ona stoji nasred ulice i igra.

“Širi se priča, kao i slike i video snimci na kojima žena, za koju kažu da nije pri sebi, obučena u nešto slično narodnoj nošnji, izleće ispred ljudi i automobila, a zatim kreće da igra nešto slično pokretima srpskog folklora. Naime, da bi stvar bila još gora, ljudi u automobilima sviraju da se skloni sa puta, a prolaznici se sklanjaju, na šta ona vadi svoj nož koji nosi sa sobom i prijeti ljudima.

Do sad nije prijavljen slučaj napada, ali postoje dokazi na kojima se vidi žena (ne vidi se lijepo lice) koja igra u narodnoj nošnji a zatim juri prolaznike koji su to sve snimili. Sve ovo su podelili učenici obližnjih škola, geodetska i medicinska škola, koji su u strahu jer svakodnevno prolaze tuda“, rekao je 2019. godine jedan Beograđanin za pomenuti portal.

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