Pjesma "Oj, Kosovo, Kosovo" zagrmjela je na Forumu EU u Briselu, što je izazvalo oštre reakcije iz Prištine i Tirane. Otkrivamo detalje o pjesmi i autoru.

Dok se Evropa trese zbog "skandala" zvanog izvođenje tradicionalne numere "Oj, Kosovo, Kosovo" na svečanom koncertu povodom otvaranja Foruma Evropske unije o proširenju u Briselu, mi vam donosimo zanimljivosti o pjesmu za koju mnogi misle da je "stara narodna", pa čak i da se zove "Oj, Kosovo, Kosovo".

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Ni jedna ni druga informacija iz prethodne rečenice nije tačna.

Iako većina ljudi živi u uvjerenju da je riječ o staroj, izvornoj pjesmi koja se prenosi sa koljena na koljeno, istina je potpuno drugačija. Ova pjesma ima svog autora i nastala je u jednom emotivnom trenutku novije istorije.

Koji je pravi naziv pjesme?

Pravi, zvanični naziv ove numere glasi "Sa Kosova zora sviće". Njen tvorac, autor i teksta i muzike je beogradski kantautor i kompozitor Ljubomir Ljuba Manasijević.

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Manasijević je decenijama posvećen očuvanju srpske duhovne i tradicionalne muzike.

Iako je od mladosti svirao harmoniku, klavir i gitaru i školovao glas na časovima solo pjevanja, najveću inspiraciju oduvijek je crpio iz poezije Njegoša, Dučića, Rakića i djela velikog Stevana Mokranjca.

Noć u Gračanici koja je promijenila sve

Pjesma nije nastala u studiju, niti po nečijoj narudžbi. Nastala je neposredno nakon Vidovdana 1989. godine, kada se obilježavalo 600 godina od Kosovske bitke.

27. juna, Ljuba Manasijević je boravio na Kosovu i Metohiji. Prisustvovao je izložbi čuvenog slikara Milića od Mačve, a potom se uputio u manastir Gračanicu gdje se održavalo veliko noćno bdenje.

Te noći u manastiru su bile izložene mošti Svetog kneza Lazara, a svetu liturgiju služili su svi arhijereji Srpske pravoslavne crkve.

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Duboko potresen tim prizorom, Manasijević je svoja osjećanja ubrzo pretočio u stihove i melodiju, bukvalno opisujući ono što je te noći vidio i doživio: "Sa Kosova zora sviće, sviće novi dan, Gračanica sva u sjaju dočekuje Vidovdan“.

Prvi studijski snimak pjesme zabilježen je početkom 1990. godine. Našao se na Manasijevićevoj audio-kaseti simboličnog naziva "Vostani Serbije“.

Pjesmu su poslije Manasijevića izvodili i Ivana Žigon, Danica Crnogorčević i Pavlina Radovanović sa bendom Dejana Petrovića na Saboru trubača u Guči.

(Mondo)