Osim što grije i umiruje organizam, čaj pomaže u održavanju dobre hidratacije, što je ključno za oporavak.

Određene biljke posebno se ističu po blagotvornom djelovanju na imunitet i ublažavanju simptoma prehlade.

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Čaj od ehinacee

Ehinaceja je poznata po svom uticaju na imuni sistem. Sadrži jedinjenja koja mogu pomoći organizmu u borbi protiv virusa i upala, a pojedina istraživanja ukazuju na to da čaj od ehinacee može biti djelotvorniji od kapsula.

Ipak, ne preporučuje se trudnicama, dojiljama i osobama sa određenim hroničnim bolestima bez prethodnog savjeta ljekara.

Čaj od zove

Bobice zove bogate su snažnim antioksidansima koji mogu doprinijeti ublažavanju simptoma prehlade i skraćivanju njenog trajanja. Iako su naučni dokazi o djelovanju čaja od zove ograničeni, dodaci ishrani na bazi zove pokazali su ohrabrujuće rezultate.

Važno je koristiti isključivo pravilno pripremljene i zrele bobice, jer su ostali dijelovi biljke otrovni.

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Čaj od kamilice

Kamilica se generacijama koristi za ublažavanje kašlja i bola u grlu. Iako nema direktnih dokaza da liječi prehladu, poznata je po svom umirujućem djelovanju i sposobnosti da poboljša kvalitet sna.

Dobar i kvalitetan san ima važnu ulogu u oporavku organizma, pa kamilica može biti dragocjen saveznik dok se tijelo bori sa bolešću, prenosi B92.