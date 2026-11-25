Autor:ATV redakcija
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Osim što grije i umiruje organizam, čaj pomaže u održavanju dobre hidratacije, što je ključno za oporavak.
Određene biljke posebno se ističu po blagotvornom djelovanju na imunitet i ublažavanju simptoma prehlade.
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Ehinaceja je poznata po svom uticaju na imuni sistem. Sadrži jedinjenja koja mogu pomoći organizmu u borbi protiv virusa i upala, a pojedina istraživanja ukazuju na to da čaj od ehinacee može biti djelotvorniji od kapsula.
Ipak, ne preporučuje se trudnicama, dojiljama i osobama sa određenim hroničnim bolestima bez prethodnog savjeta ljekara.
Bobice zove bogate su snažnim antioksidansima koji mogu doprinijeti ublažavanju simptoma prehlade i skraćivanju njenog trajanja. Iako su naučni dokazi o djelovanju čaja od zove ograničeni, dodaci ishrani na bazi zove pokazali su ohrabrujuće rezultate.
Važno je koristiti isključivo pravilno pripremljene i zrele bobice, jer su ostali dijelovi biljke otrovni.
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Kamilica se generacijama koristi za ublažavanje kašlja i bola u grlu. Iako nema direktnih dokaza da liječi prehladu, poznata je po svom umirujućem djelovanju i sposobnosti da poboljša kvalitet sna.
Dobar i kvalitetan san ima važnu ulogu u oporavku organizma, pa kamilica može biti dragocjen saveznik dok se tijelo bori sa bolešću, prenosi B92.
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