Dječak zaradio malu ogrebotinu, 2 sedmice kasnije mu otkrivena bolest za koju malo ko zna

Mala ogrebotina koju roditelji gotovo nisu ni primijetili pretvorila se u ozbiljan zdravstveni problem!

Šestogodišnji dječak dobio je visoku temperaturu, izgubio apetit, a onda se pojavio bolan otok ispod pazuha. Pedijatar je tek nakon jednog detalja otkrio šta se krije iza njegovih tegoba.

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Upravo ovakav slučaj opisala je pedijatar dr Ana Pećinar Lučić, koja upozorava da i naizgled bezazlena ogrebotina mačke može biti okidač za infekciju čiji se simptomi javljaju tek nakon izvjesnog vremena.

Bol ispod desne ruke

"Dječak je već nekoliko dana imao temperaturu, bio je malaksao, izgubio je apetit i žalio se na bol ispod desne ruke. Prilikom pregleda primijetila sam uvećan i izrazito osjetljiv limfni čvor u pazuhu. Roditelji su bili zabrinuti: dijete nije kašljalo, nije imalo upalu grla, niti bilo kakve druge očigledne znake infekcije", ispričala je dr Pećinar Lučić na Tiktok profilu "primemedicalkids".

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Kako kaže, bila je u dilemi šta bi mogao biti uzrok uvećanog limfnog čvora u odsustvu drugih znakova infekcije.

"I evo, ono što sam tražila: jedan detalj privukao mi je pažnju. Na njegovoj podlaktici nalazila se mala, gotovo zarasla ogrebotina. Pitala sam roditelje: 'Da li imate kućnog ljubimca? Da li je možda dijete bilo u kontaktu sa nekim kućnim ljubimcem, na primjer mačkom? Kada je bilo u kontaktu sa mačkom?' Majka se odmah sjetila: 'Prije 2 nedjelje igrao se sa mačetom kod bake. Malo ga je ogrebalo, ali rana je bila toliko mala da čak nismo ni obratili pažnju", navela je.

Bolest mačjeg ogreba

Tada je doktorka posumnjala na bolest za koju mnogi roditelji nikada nisu ni čuli.

"Bolest mačje ogrebotine: ovu infekciju izaziva bakterija Bartonela, koja se može prenijeti ogrebotinom zaražene mačke, naročito mačeta. Ono što mnogi ne znaju jeste da rana na koži može potpuno zarasti, dok se simptomi infekcije pojavljuju tek danima ili nedjeljama kasnije. Uputili smo dijete na dodatne analize krvi i ultrazvučni pregled uvećanog limfnog čvora", ispričala je doktorka.

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Na osnovu kliničke slike i rezultata ispitivanja, potvrđena je sumnja na bolest mačje ogrebotine.

"Kod većine zdrave djece ova bolest prolazi bez ozbiljnih posljedica, ali u pojedinim slučajevima može izazvati izraženu upalu limfnih čvorova, stvaranje gnojne kolekcije, a rijetko i komplikacije koje zahvataju druge organe. Uz odgovarajuću terapiju antibioticima, uspješno se oporavio. Zapamtite: veličina rane ne mora da govori ništa o ozbiljnosti infekcije", dodala je, prenosi "Kurir".