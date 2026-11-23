Autor:ATV redakcija
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Naučnici sa Univerziteta u Pekingu razvili su specijalizovani bioelektronski uređaj u obliku češlja nazvan „Detangle”, koji je tokom eksperimenata na miševima pokazao visoku efikasnost u podsticanju ponovnog rasta dlake kod androgenetske alopecije.
Prema studiji objavljenoj u časopisu Nature Communications, ova tehnologija spaja pulsirajuća električna polja i sistem za dubinsko unošenje lijekova, čime je postignut oporavak rasta dlake od gotovo 98 odsto.
Uređaj koristi elektronske zupce sa elektrodama postavljenim na različitim visinama, uz integrisane module za unošenje lijekova. Naizmenično raspoređeni zupci različite dužine stvaraju električno polje koje je 2,63 puta snažnije nego kod zubaca jednake dužine, prodirući u područje folikula dlake do devet puta dublje nego pri klasičnoj spoljašnjoj primjeni.
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Električni impulsi podstiču rast dlake stimulacijom folikula, dok kraći zupci putem elektroporacije privremenog povećanja propustljivosti ćelijskih membrana omogućavaju dubinsko prodiranje terapeutskih molekula u kožu.
Tokom 28 dana ispitivanja na mužjacima miševa kod kojih je gubitak dlake izazvan testosteronom, naučnici su uporedili efikasnost različitih tretmana:
Električna stimulacija uz pojedinačne genetske terapije: primjena SRD5A2 siRNA (blokatora hormona odgovornog za smanjivanje folikula) dovela je do oporavka od 85 odsto, dok je VEGFA plazmid (za podsticanje krvnih sudova) omogućio oporavak od 90 odsto.
Kompletan tretman: kombinacija električne stimulacije i obje genetske terapije rezultirala je rastom dlake od 97,85 odsto.
Istraživači navode da ovaj kombinovani pristup omogućava da se rast dlake u modelu androgenetske alopecije kod miševa ubrza do nivoa od skoro 100 odsto za mjesec dana, čime se nadmašuju rezultati standardnih oralnih ili spoljašnjih terapija.
Iako su dosadašnji rezultati izuzetno obećavajući za više od milijardu ljudi širom svijeta koji pate od nasljednog gubitka kose, predstojeća klinička ispitivanja treba da utvrde da li je sistem „Detangle” bezbjedan i podjednako djelotvoran za primjenu kod ljudi.
Çin’deki Beihang Üniversitesi ekibi “Detangle” adlı biyoelektronik tarak geliştirmiş ve çalışma Nature Communications’ta (3 Kasım 2026) yayımlanmış.
Peki bilimsel alt yapısı nedir?
Tarak, darbeli elektrik alanı üretiyor ve aynı anda iki deneysel molekülü (VEGFA plazmidi + SRD5A2 siRNA) saç köklerine elektroporasyonla daha derin ulaştırıyor. Elektrik alanı, klasik yöntemlere göre yaklaşık 9 kat daha derine nüfuz ediyor.
Sonuçlar (farelerde):
Testosteronla saç dökülmesi oluşturulan erkek farelerde 28 günde:
Tedavisiz: ~%1
Sadece elektrik: ~%40
Minoksidil: ~%70
Finasterid: ~%50
Tam sistem (elektrik + iki molekül): %97,85
Ama unutmamalıyız!
Sadece farelerde denendi, insan deneyi yok.
Dökülme laboratuvarda yapay oluşturuldu.
Kullanılan moleküller henüz deneysel gen tedavisi niteliğinde.
Fare derisi insan kafa derisinden ince; insanlarda aynı etkiyi verip vermeyeceği bilinmiyor.
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Kaynak: Liu et al., Nature Communications, 2026. DOI: 10.1038/s41467-026-79122-3— Prof. Dr. Kaan Yılancıoğlu (@drkaanyl) November 18, 2026
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