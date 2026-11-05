Izračunajte kada je pravo vrijeme za odlazak u krevet: Evo koliko sna vam je potrebno

Kako biste postigli kvalitetan san i otišli spavati u odgovarajuće vrijeme, u obzir trebate uzeti količinu sna koja vam je potrebna, ali i vrijeme u koje se ujutro budite.

U proteklih godinu dana, naše su rutine spavanja pretrpjele velik udarac - od pandemije do potresa, stres se samo gomilao, a mnogima je odlazak u krevet u razumno vrijeme bio sve teži. A oni čija se rutina spavanja značajno promijenila mogli bi se zapitati - postoji li neki "čarobni sat" u kojem bismo se trebali uputiti u krevet kako bismo imali najveće šanse da zaspimo i spavamo kvalitetnim snom?

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Uprkos svim savjetima koji su nam na raspolaganju kako bismo se što bolje naspavali, odgovor nije isti za sve. Najbolje vrijeme za spavanje usko je usklađeno s time koliko je sna našem tijelu svake noći potrebno. Stručnjaci Nacionalnog udruženja za san predlažu da odrasli spavaju između sedam i devet sati svake noći, ali smatraju da se prihvatljivi raspon može proširiti od 10 sati do samo šest sati dnevno. Ipak, savršena količina sna varira, a to smatra Jade Vu, klinička psihologinja s odjela za psihijatriju i bihevioralne znanosti na Univerzitetu Duke.

"Nećeš automatski imati bolji san ako ciljaš 10 sati sna svake noći, to ne ide tako. Ako ti treba samo sedam, ali pokušavaš spavati devet sati, samo ćeš postići kontraefekt, što će, ironično, smanjiti kvalitet tvog sna", objasnila je za Good Housekeeping.

Vjerovali ili ne, pravi ključ za razumijevanje savršenog vremena za odlazak u krevet više je usklađen s vremenom u koje se trebamo probuditi ujutro. Umjesto da težite za time da svake večeri u isto vrijeme odlazite u krevet, trebali bi se usredotočiti na to da se svako jutro budite u isto vrijeme, kako radnim danom, tako i vikendom.

Održavanje dosljednosti vremena buđenja, a zatim i njegovo korištenje za formuliranje idealnog vremena za odlazak na spavanje, možda je i bolje od toga da svake večeri odlaziš na spavanje u isto vrijeme, a budiš se u različito vrijeme ujutro. Čak je i istraživanje provedeno na Harvardu i Brighamu otkrilo da su studenti koji se svakog dana bude u isto vrijeme i svake noći imaju jednaku količinu sna puno produktivniji.

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Važno je utvrditi u koje se vrijeme morate probuditi i proći kroz jutarnju rutinu kako bi saznali u koje vrijeme naveče trebate otići spavati, a tvoje će se tijelo s vremenom prilagoditi - jer što si dosljedniji, to će vaš mozak lakše prihvatiti ovaj obrazac i moći će reći kada bi trebali ići u krevet.

Kada je najbolje vrijeme za spavanje?

Nakon što odlučiš koje je tvoje idealno vrijeme buđenja, vrijeme je da započneš s navikom odlaska u krevet u vrijeme koje će ti pružati dovoljno sati sna, prema preporukama Nacionalne zaklade za san.

Prema Udruženju, novorođenčadi je potrebno 14 do 17 sati sna, dok je djeci između 4 i 11 mjeseci potrebno 12 do 15 sati sna. Nadalje, djeci uzrasta između jedne i dvije godine potrebno je 11 do 14 sati sna, dok je predškolcima potrebno 10 do 13 sati sna. Djeci uzrasta od 6 do 13 godina potrebno je 9 do 11 sati sna, a tinejdžerima između 8 i 10 sati sna, jednako kao i osobama između 18 i 25 godina. Odraslima je potrebno 7 do 9 sati sna, a starijima od 65 potrebno je 7 do 8 sati sna.

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Recimo da si 30-godišnjak koji trenutno radi od kuće, ali uživa u vježbanju rano ujutro, pa se budite u 7 sati ujutro. To znači da ćete morati zaspati najkasnije do 1 sata u noći, ali bi u krevet trebali leći barem u 22 sata kako bi imali priliku odspavati i 9 sati, ako zatreba. S vremenom će tijelo samo diktirati kada ćeš se osjećati pospano i spremno za spavanje ako se nastavite buditi u 7 sati ujutro. Vrijedi probati, zar ne?

(žena.hr)