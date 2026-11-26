Od nemirnih noći provedenih u hladnoj spavaćoj sobi do buđenja praćenog neuobičajenim osjećajem umora i pospanosti, hladniji mjeseci donose posebne izazove kada je riječ o kvalitetnom snu.

Doktor Dejvid Garli, ljekar opšte prakse i direktor klinike "The Better Sleep Clinic", objašnjava kako hladno vrijeme i promijenjene dnevne aktivnosti mogu značajno da utiču na spavanje tokom ovog perioda godine.

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"Kada iz faze budnosti prelazite u fazu sna u okviru cirkadijalnog ritma, taj prelaz prati pad unutrašnje tjelesne temperature za oko 0,5 do 1,5 stepeni Celzijusa. Zato, ako vam je veoma vruće, možete imati poteškoća da pređete u fazu sna, zbog čega mnogi ljudi teško spavaju tokom ljeta", kaže on.

Međutim, dok pregrijavanje može da ometa san, problem može da predstavlja i previše hladna prostorija.

"Želite da vam spavaća soba bude prohladna. Idealna temperatura razlikuje se od osobe do osobe. Ne želite da vam soba bude ledeno hladna, ali svakako je korisno da bude na nešto nižoj temperaturi", kaže doktor Garli.

Može li hladnoća da oteža uspavljivanje?

"Ako je zaista hladno, vaše tijelo će biti usredsređeno na održavanje tjelesne temperature umjesto na prelazak u stanje sna. Na primjer, ako drhtite u krevetu, teško da ćete uspjeti da zaspite. U takvoj situaciji potrebno je da pronađete način da malo zagrijete prostoriju", objašnjava doktor Garli.

Može li hladnoća da utiče na kvalitet sna?

"Ljudi često razmišljaju samo o broju sati koje su proveli spavajući, ali je važno obratiti pažnju i na to da li uspijevaju da dostignu duboke faze sna", navodi doktor Garli.

"Ako tokom spavanja dolazi do onoga što nazivamo kratkim buđenjima, na primjer zbog izrazite ili iznenadne hladnoće, ona ne moraju uvijek potpuno da vas razbude, ali mogu da vas prebace u pliće faze sna, koje manje doprinose odmoru.

Zato, ako se tijelo usredsredi na održavanje tjelesne temperature, možete imati plići san ili se čak potpuno probuditi."

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To se, na primjer, često dešava tokom kampovanja.

"Kamperi često primjećuju da se bude oko tri sata ujutru, kada temperatura naglo padne, i da im je tada izuzetno hladno - kaže doktor Garli.

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"Ako imate upaljene disajne puteve, curi vam nos, kašljete i boli vas grlo, vjerovatno ćete teže uspijevati da zaspite", dodaje doktor Garli.

Osim toga, ovi simptomi mogu da povećaju vjerovatnoću hrkanja.

"Mnogi ljudi primjećuju da hrču samo kada su prehlađeni ili imaju polensku groznicu. Ako su vam disajni putevi nešto više otečeni i suženi, veća je vjerovatnoća da ćete hrkati", objašnjava Garli.

Obična prehlada može da pogorša i simptome poremećaja spavanja, poput opstruktivne apneje u snu.

"Apneja u snu je poremećaj povezan sa hrkanjem, pri kojem se gornji disajni putevi tokom spavanja više puta zatvaraju, zbog čega dolazi do prekida disanja i veoma isprekidanog sna", ističe ljekar i dodaje:

"Ako već imate predispoziciju za opstruktivnu apneju u snu, a zatim se prehladite, moguće je da se razvije klinički značajna opstruktivna apneja, praćena veoma isprekidanim snom lošeg kvaliteta. "

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Na koje još načine hladno vrijeme utiče na spavanje?

Promjena godišnjeg doba i zimski vremenski uslovi često utiču na svakodnevne navike ljudi, što se posredno odražava i na kvalitet sna.

"Kraći i tamniji dani znače da ljudi često ređe izlaze i druže se, prestaju da vježbaju i ne provode dovoljno vremena na dnevnom svetlu. Svi ovi faktori veoma su važni za održavanje kvalitetnog sna", kaže doktor Garli.

(RTS)