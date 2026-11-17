Vremenske temperaturne oscilacije ne prijaju hroničnim bolesnicima te je savjet stručnjaka da redovno uzimaju svoju terapiju, kontrolišu krvni pritisak i osluškuju svoj organizam.

Kako stručnjaci objašnjavaju, tokom hladnijeg perioda češće su kardiološke manifestacije, zbog čega se savjetuje poseban oprez.

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Temperature će oscilirati i u narednim danima te je važno pridržavati se savjeta stručnjaka, naročito ako spadate u rizičnu grupu.

Stezanje krvnih sudova

Stezanje krvnih sudova, bolovi u grudima, glavobolja, otežano disanje na hladnom vazduhu i nagli skok krvnog pritiska samo su neke od tegoba koje su tokom ovakvih dana najizraženije. Prema podacima službi Hitne pomoći, tokom prethodnih noći za pomoć su se najčešće javljali hronični bolesnici - prvenstveno srčani pacijenti, osobe sa hipertenzijom i astmatičari.

Suženje krvnih sudova, promjene vazdušnog pritiska, ali i neredovno uzimanje lijekova, direktan su okidač za naglo pogoršanje hroničnih oboljenja.

Ljekari i farmaceuti apeluju da je redovno uzimanje propisane terapije ključno, naročito u danima kada je dodatno opterećuje kardiovaskularni sistem, što se posebno odnosi na osobe sa povišenim pritiskom i plućne bolesnike.

- Ukoliko imate visok pritisak i dobili ste svoju terapiju, bez dogovora sa izabranim ljekarom ili farmaceutom ne smijete prestati sa uzimanjem lijeka jer možete ići u rizik da dobijete srčani ili moždani udar. Takođe, mnogi kada osjete poboljšanje zdravstvenog stanja, na svoju ruku prestaju sa terapijom ili smanjuju dozu, što nije preporučljivo – objasnila je farmaceutkinja Farmaceutske komore Srbije, Slađana Panajotović, u podkastu Zdravo sa Ivanom.

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Hladan i suv vazduh u kombinaciji sa pojačanim vjetrom i zimskim aerozagađenjem predstavlja poseban izazov za disajne puteve. Na udaru su prije svega starije osobe i hronični bolesnici, ali i meteoropate i mlađa populacija.

Stručnjaci podsjećaju da disciplinovano pridržavanje savjeta ljekara u ovim danima doslovno čuva život, te da nikakvo eksperimentisanje sa lijekovima na svoju ruku ne dolazi u obzir.

- Ako bi neko sa dijagnozom hipertenzije prestao da pije terapiju, izlaže se riziku od komplikovanih kardiovaskularnih događaja. Nema razloga da pacijent ulazi u te rizike. Čuvanjem svog zdravlja, svog tijela, čuvamo i sebe i druge. Ako neko ima neku nedoumicu, uvijek može da dođe u apoteku po savjet, da li zna da izmjeri pritisak, da li pravilno koristi svoju terapiju, ponekad su pacijenti zbunjeni, ali tu smo da odgovorimo na svako pitanje - istakla je Panajotović.

Astmatičari na udaru

Hladan i suv vazduh u kombinaciji sa pojačanim vjetrom i zimskim aerozagađenjem predstavlja poseban izazov za disajne puteve.

Na udaru su prije svega starije osobe i hronični bolesnici, ali ni zdravi ljudi nisu pošteđeni temperaturnih lomova, istakao je prof. dr Milan Jovanović, načelnik Centra hitne pomoći na Vojnomedicinskoj akademiji.

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- Vremenske oscilacije utiču na cjelokupnu populaciju. Česte promjene, hladno - toplo, veoma se odražavaju na naše unutrašnje oscilacije hormona i na neka druga jedinjenja koja određuju kako se mi osjećamo. U čestim vremenskim oscilacijama ljudi postaju razdražljivi, umorni, malaksali. Kod trećine svjetske populacije zapaženi su ti simptomi i takvi ljudi se nazivaju meteoropatama - objasnio je prof. dr Jovanović.

(Telegraf.rs)