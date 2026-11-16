Kako ublažiti kašalj kod kuće i kada je vrijeme da se javite ljekaru

Koliko god kašalj bio iritantan, važno je imati na umu da je riječ o prirodnom odbrambenom mehanizmu kojim tijelo čisti disajne puteve od sluzi i nadražujućih materija.

Ipak, kada se pojavi u nezgodnom trenutku ili nam remeti san, dobro je znati da postoje načini da ga ublažimo.

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Uzmite đumbir

Aromatični korijen ljutkastog ukusa poznat je po svojim protivupalnim svojstvima, a može pomoći i u ublažavanju neprijatnosti povezane s nadraženim grlom. Đumbir možete konzumirati na različite načine: pripremiti čaj, dodati ga u supu ili smuti, ili žvakati komadić svježeg korijena.

Koristite pastile, ali oprezno

Kada imamo nadražajni kašalj, često prvo posežemo za pastilama koje privremeno mogu ublažiti potrebu za kašljanjem. Ipak, njihovo dejstvo nije dugotrajno. Pretjerivanje s pastilama nije dobra ideja, a kod nekih osoba može čak i pogoršati kašalj. Zato se treba pridržavati uputstava na pakovanju i ne uzimati ih češće nego što je preporučeno.

Uzmite kašičicu meda

Kašičica meda, naročito prije odlaska na spavanje, može pomoći da se ublaži kašalj koji ometa san. Med polako otopite u ustima ili ga dodajte u mlak čaj ili toplu vodu kako biste umirili nadraženo grlo.

Inhalirajte se

Suv vazduh dodatno nadražuje disajne puteve, zbog čega je korisno voditi računa o vlažnosti prostorije, naročito tokom sezone grijanja. Jedno od rješenja je korištenje ovlaživača vazduha, a može pomoći i topao tuš, tokom kojeg udišemo vlažan vazduh.

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Ipak, treba biti oprezan s udisanjem pare iznad posude s vrućom vodom, jer postoji rizik od opekotina. Sigurnija opcija je boravak u kupatilu ispunjenom parom nakon toplog tuširanja.

Promijenite položaj tokom spavanja

Ako kašalj postaje intenzivniji čim legnete, razlog bi mogao biti i položaj tijela. U ležećem položaju sluz se može nakupljati u zadnjem dijelu grla i podsticati kašalj. Ležanje na ravnoj podlozi može pogoršati i simptome refluksa, odnosno vraćanja želudačnog sadržaja prema jednjaku.

U ovom slučaju može pomoći blago povišen položaj gornjeg dijela tijela. To se može postići dodatnim jastukom ili podizanjem uzglavlja za nekoliko centimetara.

Pijte dovoljno tečnosti

Ponekad je najjednostavniji savjet ujedno i jedan od najkorisnijih. Dovoljan unos tečnosti pomaže u održavanju hidratacije, razrjeđuje sluz i ublažava osjećaj suvoće i nadraženosti grla. Osim vode, mogu prijati i topli čajevi i supe.

Lijekove bez recepta birajte prema vrsti kašlja

Ako kućne metode nisu dovoljne, možete pokušati s lijekovima protiv kašlja. Ipak, važno je znati da nisu svi namijenjeni istoj vrsti kašlja.

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Pojedini lijekovi koriste se kod suvog, nadražajnog kašlja, dok su drugi namijenjeni produktivnom, odnosno vlažnom kašlju. Oni mogu pomoći u razrjeđivanju sluzi i olakšati njeno iskašljavanje. Prije upotrebe lijeka važno je pročitati uputstvo i posavjetovati se s farmaceutom ili ljekarom, prenosi Kurir.

Kada se treba javiti ljekaru?

Ako kašalj traje duže od tri sedmice, ako iskašljavate krv ili krvavi sekret, imate piskanje pri disanju, stezanje ili bol u grudima, potrebno je javiti se ljekaru.

Ljekarsku pomoć treba potražiti i ako su napadi kašlja toliko jaki da otežavaju govor ili disanje.