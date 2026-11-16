Kako ublažiti kašalj kod kuće i kada je vrijeme da se javite ljekaru

Autor:ATV redakcija
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Koliko god kašalj bio iritantan, važno je imati na umu da je riječ o prirodnom odbrambenom mehanizmu kojim tijelo čisti disajne puteve od sluzi i nadražujućih materija.
Ipak, kada se pojavi u nezgodnom trenutku ili nam remeti san, dobro je znati da postoje načini da ga ublažimo.
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Aromatični korijen ljutkastog ukusa poznat je po svojim protivupalnim svojstvima, a može pomoći i u ublažavanju neprijatnosti povezane s nadraženim grlom. Đumbir možete konzumirati na različite načine: pripremiti čaj, dodati ga u supu ili smuti, ili žvakati komadić svježeg korijena.
Kada imamo nadražajni kašalj, često prvo posežemo za pastilama koje privremeno mogu ublažiti potrebu za kašljanjem. Ipak, njihovo dejstvo nije dugotrajno. Pretjerivanje s pastilama nije dobra ideja, a kod nekih osoba može čak i pogoršati kašalj. Zato se treba pridržavati uputstava na pakovanju i ne uzimati ih češće nego što je preporučeno.
Kašičica meda, naročito prije odlaska na spavanje, može pomoći da se ublaži kašalj koji ometa san. Med polako otopite u ustima ili ga dodajte u mlak čaj ili toplu vodu kako biste umirili nadraženo grlo.
Suv vazduh dodatno nadražuje disajne puteve, zbog čega je korisno voditi računa o vlažnosti prostorije, naročito tokom sezone grijanja. Jedno od rješenja je korištenje ovlaživača vazduha, a može pomoći i topao tuš, tokom kojeg udišemo vlažan vazduh.
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Ipak, treba biti oprezan s udisanjem pare iznad posude s vrućom vodom, jer postoji rizik od opekotina. Sigurnija opcija je boravak u kupatilu ispunjenom parom nakon toplog tuširanja.
Ako kašalj postaje intenzivniji čim legnete, razlog bi mogao biti i položaj tijela. U ležećem položaju sluz se može nakupljati u zadnjem dijelu grla i podsticati kašalj. Ležanje na ravnoj podlozi može pogoršati i simptome refluksa, odnosno vraćanja želudačnog sadržaja prema jednjaku.
U ovom slučaju može pomoći blago povišen položaj gornjeg dijela tijela. To se može postići dodatnim jastukom ili podizanjem uzglavlja za nekoliko centimetara.
Ponekad je najjednostavniji savjet ujedno i jedan od najkorisnijih. Dovoljan unos tečnosti pomaže u održavanju hidratacije, razrjeđuje sluz i ublažava osjećaj suvoće i nadraženosti grla. Osim vode, mogu prijati i topli čajevi i supe.
Ako kućne metode nisu dovoljne, možete pokušati s lijekovima protiv kašlja. Ipak, važno je znati da nisu svi namijenjeni istoj vrsti kašlja.
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Pojedini lijekovi koriste se kod suvog, nadražajnog kašlja, dok su drugi namijenjeni produktivnom, odnosno vlažnom kašlju. Oni mogu pomoći u razrjeđivanju sluzi i olakšati njeno iskašljavanje. Prije upotrebe lijeka važno je pročitati uputstvo i posavjetovati se s farmaceutom ili ljekarom, prenosi Kurir.
Ako kašalj traje duže od tri sedmice, ako iskašljavate krv ili krvavi sekret, imate piskanje pri disanju, stezanje ili bol u grudima, potrebno je javiti se ljekaru.
Ljekarsku pomoć treba potražiti i ako su napadi kašlja toliko jaki da otežavaju govor ili disanje.
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