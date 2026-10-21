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Koje je najbolje vrijeme za ručak?

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21.10.2026 15:06

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Четворо пријатеља ужива у пријатном оброку у затвореном простору.
Foto: Alexy Almond/Pexels

Istraživanja pokazuju da redovno ručavanje kasno tokom dana može dovesti do smanjenja potrošnje energije u stanju mirovanja (odnosno do usporavanja metabolizma). Takođe, to može uticati na nivo vaše energije tokom dana, na san, kao i na varenje.

Kada svakog dana ručati radi boljeg varenja?

Heder Kenig, nutricionistkinja, kaže da svakog dana ruča oko podneva kako bi podstakla bolje varenje.

Светлана Томић-Мала Цана-08102025

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"Ručanje u isto vrijeme – što je u mom slučaju oko podneva – pomaže varenju jer naše tijelo usvaja predvidiv ritam ishrane. Procesi varenja, poput lučenja želudačne kiseline, djelovanja digestivnih enzima i pokreta crijeva, mogu biti bolje usklađeni kada su obroci u redovno vrijeme. Našem digestivnom sistemu prija određena doza predvidivosti", objašnjava ona za Real Simple.

Podne je takođe dobar trenutak za ručak jer se nalazi u sredini dana. Prema riječima Kenigove, ako ručate prerano, može se desiti da ponovo osjetite glad mnogo prije večere. S druge strane, ako ručate prekasno, možete postati „pretjerano gladni”, a konzumiranje obilnijeg obroka na brzinu može dovesti do nadutosti ili tegoba pri varenju.

Ipak, Kenig ističe da ne postoji jedno određeno vrijeme za ručak koje najbolje odgovara svima.

"Naši rasporedi, signali gladi, nivoi aktivnosti i individualne potrebe – sve se to razlikuje. Ali, što se mene tiče, obrok oko podneva se prirodno uklapa u moj dan. To mi pomaže da održim dosljednost i omogućava mi da uživam u izbalansiranom ručku, bez osjećaja žurbe ili pretjerane gladi.

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Dosljednost je najvažniji faktor za bolje varenje.

"Ključ je u pronalaženju rasporeda ishrane koji je u određenoj mjeri stalan, kako bi se podstakla redovnost obroka, uskladilo vrijeme jela sa vremenom spavanja i izbjegli kasni noćni obroci. Takva redovnost pomaže našem tijelu da predvidi kada će hrana stići i da koordinira procese varenja. Ne morate jesti u potpuno isto vrijeme svakog dana, ali redovan raspored obroka može biti lakši za naš sistem za varenje nego stalno grickanje ili konzumiranje obilnijih obroka u nepredvidivo vrijeme", objašnjava Kenig.

(NovostiMagazin)

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Tagovi :

ručak

obrok

zdravlje

zdrava ishrana

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