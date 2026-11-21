Nestašica lijekova u BiH obuhvata više preparata za koje su prijavljeni privremeni prekidi prometa, dok je za pojedine lijekove najavljen trajni prestanak dostupnosti na tržištu.

Prema podacima Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, među razlozima su kašnjenja u proizvodnji i isporuci, problemi u snabdijevanju, ali i poslovne odluke farmaceutskih kompanija.

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U zabilješci od 20. novembra navedeno je pet lijekova za koje su prijavljeni prekidi prometa ili odluka o neobnavljanju dozvole, dok je za još jedan lijek dostavljena obavijest o planiranom povlačenju s tržišta Bosne i Hercegovine.

Za neke preparate poznati su očekivani rokovi trajanja nestašice, dok za druge nije precizirano kada bi isporuke mogle biti normalizovane.

Koji lijekovi su obuhvaćeni prijavljenim prekidima?

Među lijekovima za koje je prijavljen privremeni prekid prometa nalazi se Eligard 7,5 miligrama, koji sadrži aktivnu supstancu leuprorelin. Nosilac dozvole je Klinres Farmacija, a proizvođač Rekordati iz Italije.

Prema dostavljenim podacima, prekid prometa počeo je 28. oktobra 2025. godine, a kao razlog navedena su kašnjenja u proizvodnji i isporuci za tržište BiH. Očekivani datum završetka nestašice nije poznat.

Na spisku se nalazi i Rekormon 2.000 I.U./0,3 ml, lijek koji sadrži epoetin beta, proizvođača Roše iz Švajcarske.

Za ovaj preparat prijavljeni su poremećaji u proizvodnji i snabdijevanju tržišta. U dokumentaciji je navedeno da je prvobitno očekivano trajanje prekida bilo do aprila 2026. godine, dok je naknadno kao krajnji rok naveden 1. jul 2028. godine.

Privremeni prekid prometa prijavljen je i za Karboplasin 50 mg/5 ml, lijek koji sadrži karboplatin, a proizvodi ga kompanija Teva Farmaceutikals Jurop iz Holandije.

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Razlog prekida je nadogradnja sterilnog proizvodnog postrojenja. Prema ažuriranim podacima, očekivani završetak prekida prometa naveden je za 30. novembar 2026. godine.

Za lijek Kytril prijavljena nestašica do kraja godine

Jedna od novijih prijava odnosi se na lijek Kytril 3 mg/3 ml, koji sadrži granisetron i dolazi u obliku koncentrata za pripremu rastvora za infuziju.

Obavještenje o privremenom prekidu prometa dostavljeno je 18. novembra 2026. godine, a početak nestašice naveden je za 19. novembar.

Kao razlog istaknuto je kašnjenje proizvođača u proizvodnji lijeka. Prema dostavljenoj obavijesti, očekuje se da bi prekid prometa mogao trajati do 31. decembra 2026. godine.

Nosilac dozvole je Medikofarmacia iz Sarajeva, dok je proizvođač AtnaHS Farma UK iz Velike Britanije.

Za Epreks neće biti obnovljena dozvola, najavljeno i povlačenje Leuprostina

Za razliku od lijekova kod kojih je prijavljen privremeni prekid prometa, za Epreks 2.000 I.U./0,5 ml, koji sadrži epoetin alfa, donesena je odluka da se ne podnosi zahtjev za obnovu dozvole za stavljanje lijeka u promet.

Kao razlog navedeni su komercijalni faktori, uz obrazloženje da postoje alternativne terapije, odnosno biosimilari epoetina alfa.

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U dokumentaciji je kao početak trajnog prekida naveden 27. juni 2026. godine. Nosilac dozvole je Glosarij CD iz Sarajeva, a proizvođač Jansen-Cilag iz Mađarske.

Posebna obavijest odnosi se i na Leuprostin 3,6 mg, implantat u napunjenoj šprici koji sadrži leuprorelin.

Kompanija Sandoz obavijestila je nadležni zavod 10. juna 2025. godine o planiranom povlačenju ovog lijeka s tržišta Bosne i Hercegovine.

U dostavljenoj zabilješci nije naveden tačan datum završetka povlačenja niti dodatno obrazloženje takve odluke.

Šta nestašica lijekova u BiH znači za pacijente?

Prijavljeni prekidi prometa ne znače nužno da lijeka nema u svakoj apoteci ili zdravstvenoj ustanovi. Dostupnost može zavisiti od postojećih zaliha, distribucije i mogućnosti nabavke.

Takođe, privremeni prekid prometa nije isto što i povlačenje lijeka iz sigurnosnih razloga. U dostavljenim obavijestima kao razlozi uglavnom se navode proizvodni, distributivni i komercijalni problemi.

Pacijentima koji koriste neki od navedenih lijekova preporučuje se da se o dostupnosti terapije i eventualnim zamjenama konsultuju s nadležnim ljekarom ili farmaceutom. Terapiju ne treba samoinicijativno prekidati niti mijenjati drugim preparatom.

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Prema posljednjoj dostavljenoj zabilješci, najbliži očekivani rok završetka prekida prometa odnosi se na Karboplasin, 30. novembra, dok je za Kytril naveden 31. decembar 2026. godine. Za Eligard rok normalizacije snabdijevanja nije poznat.

(RTV Slon)