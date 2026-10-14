Namirnice koje su bogate vitaminom D: Važno je da ih konzumiramo tokom zime

Autor:ATV redakcija
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Vitamin D se sintetiše u našoj koži kada je izložena suncu. Ovaj nutrijent pomaže da se reguliše način na koji naše tijelo skladišti minerale i osigurava da se naše kosti remineralizuju.
Bez vitamina D, naša tijela su manje efikasna u korištenju kalcijuma iz hrane za jačanje kostiju. Vitamin D takođe pomaže u funkcionisanju imunog sistema i može igrati ulogu u zaštiti od poremećaja raspoloženja poput depresije, objašnjava specijalista Sara Ruven.
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Tokom zimskih mjeseci, kada smo znatno manje izloženi suncu, važno je da u ishranu uključimo hranu bogatu vitaminom D.
Nema mnogo namirnica koje prirodno sadrže vitamin D, iako su mnoge namirnice i pića obogaćeni njime. Kada jedete hranu sa vitaminom D, jednostavan način da povećate njegovu apsorpciju jeste kombinovanje te hrane sa nekom vrstom zdrave masti ili ulja.
Masne ribe:
Masnije ribe poput lososa, pastrmke i sardine bogate su vitaminom D. Pošto prirodno sadrže više ulja, to pomaže vašem tijelu da apsorbuje vitamin D.
Svinjetina:
Svinjetina je još jedan izvor vitamina D. Savjet je da pečete ili pržite svinjetinu sa aromatičnim biljem kao što su majčina dušica, žalfija i ruzmarin, koristeći maslinovo ulje kako biste dodali zdravu masnu komponentu.
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Obogaćene žitarice:
Obogaćene žitarice su još jedna pogodna opcija za povećanje unosa vitamina D. Porcija od ¾ šolje obogaćenih žitarica obezbjeđuje 2,5 mikrograma vitamina D.
Birajte žitarice koje imaju manje šećera i više vlakana za doručak ili užinu i kombinujte ih sa obogaćenim mlijekom kako biste dodatno povećali unos vitamina D, prenosi NovostiMagazin.
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