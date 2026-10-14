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Namirnice koje su bogate vitaminom D: Važno je da ih konzumiramo tokom zime

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14.10.2026 12:11

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Намирнице које су богате витамином Д: Важно је да их конзумирамо током зиме
Foto: Natallia/Pexels

Vitamin D se sintetiše u našoj koži kada je izložena suncu. Ovaj nutrijent pomaže da se reguliše način na koji naše tijelo skladišti minerale i osigurava da se naše kosti remineralizuju.

Bez vitamina D, naša tijela su manje efikasna u korištenju kalcijuma iz hrane za jačanje kostiju. Vitamin D takođe pomaže u funkcionisanju imunog sistema i može igrati ulogu u zaštiti od poremećaja raspoloženja poput depresije, objašnjava specijalista Sara Ruven.

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Tokom zimskih mjeseci, kada smo znatno manje izloženi suncu, važno je da u ishranu uključimo hranu bogatu vitaminom D.

Nema mnogo namirnica koje prirodno sadrže vitamin D, iako su mnoge namirnice i pića obogaćeni njime. Kada jedete hranu sa vitaminom D, jednostavan način da povećate njegovu apsorpciju jeste kombinovanje te hrane sa nekom vrstom zdrave masti ili ulja.

Koje namirnice sadrže vitamin D?

Masne ribe:

Masnije ribe poput lososa, pastrmke i sardine bogate su vitaminom D. Pošto prirodno sadrže više ulja, to pomaže vašem tijelu da apsorbuje vitamin D.

Svinjetina:

Svinjetina je još jedan izvor vitamina D. Savjet je da pečete ili pržite svinjetinu sa aromatičnim biljem kao što su majčina dušica, žalfija i ruzmarin, koristeći maslinovo ulje kako biste dodali zdravu masnu komponentu.

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Obogaćene žitarice:

Obogaćene žitarice su još jedna pogodna opcija za povećanje unosa vitamina D. Porcija od ¾ šolje obogaćenih žitarica obezbjeđuje 2,5 mikrograma vitamina D.

Birajte žitarice koje imaju manje šećera i više vlakana za doručak ili užinu i kombinujte ih sa obogaćenim mlijekom kako biste dodatno povećali unos vitamina D, prenosi NovostiMagazin.

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Tagovi :

vitamin D

zdravlje

vitamini

zdrava ishrana

Namirnice

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