Način na koji provodimo jutra često može direktno uticati na to kako ćemo se osjećati tokom ostatka dana.

Stručnjaci za mentalno zdravlje upućuju na tri najčešće jutarnje greške koje ljudi prave, a koje doslovno povećavaju nivo stresa. Kako biste mogli da izbjegnete nepotreban skok kortizola tokom jednog inače lijepog jutra.

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Provjeravanje telefona odmah nakon buđenja

Koliko god bilo primamljivo provjeriti ko vam je već poslao poruku ili imejl do 9 sati ujutru (ili šta kažu najnovije vijesti), bolje je ostaviti korištenje telefona za kasnije tokom dana, umjesto da ga provjeravate čim otvorite oči.

"Kada provjerite telefon odmah ujutru, sebi odmah namećete stvari na koje morate da reagujete", objašnjava dr Mindi Deseta, licencirani savjetnik za mentalno zdravlje, za Real Simple. Bilo da provjeravate poruke ili pregledate društvene mreže, ona ističe da će vas to veoma brzo uvesti u stanje stresa. Njen savjet je da sačekate bar 30 minuta, kako biste sebi dali vremena da se probudite i spremite za dan bez ometanja ili ubrzanih, uznemirujućih misli.

Jedan od načina da to postignete jeste da telefon punite na nekom drugom mjestu, a ne pored kreveta. Ako telefon koristite kao budilnik, razmislite o nabavci običnog budilnika.

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Nedostatak predvidljive rutine

Bez predvidljive rutine, svako jutro može postati niz odluka donijetih u posljednjem trenutku. Šta je za doručak? Ko je za šta zadužen? Imam li vremena za tuširanje? Šta da obučem?

"To mentalno opterećenje može dovesti do toga da se osjećate rasijano, zaboravljate stvari, preskačete doručak i užurbano izlazite iz kuće", upozorava terapeut Kristin Hatavej.

Predvidljivost smanjuje neizvjesnost i pruža vama i vašoj porodici jasniju sliku o tome šta slijedi, što može učiniti jutra lakšim za organizovanje.

Ona savjetuje da osmislite jednostavan redoslijed aktivnosti koji će odgovarati vašim obavezama, a zatim se potrudite da to svakodnevno poštujete.

Učestalo odlaganje alarma

Iako tih dodatnih pet minuta mogu djelovati kao neophodnost, psiholozi ističu da vam oni vjerovatno neće mnogo pomoći kada je u pitanju odmor. Ovakav način buđenja može učiniti da se osjećate još umornije i ošamućenije nego što biste inače bili. Naravno, odlaganje alarma skraćuje vrijeme predviđeno za spremanje, što dalje vodi ka haotičnom i užurbanom jutru.

Ako pretjerate sa odlaganjem, može se desiti da se probudite znatno kasnije nego što ste planirali – što neminovno dovodi do naglog skoka nivoa kortizola (hormona stresa).

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"Podesite alarm za vrijeme kada zaista treba da ustanete. Ako znate da ćete sigurno tri puta odložiti alarm, jednostavno sebi odmah dozvolite tih dodatnih nekoliko minuta sna" savjetuje Deseta.

Kako biste se odvikli od odlaganja alarma, ona predlaže da postavite budilnik na drugi kraj sobe, tako da morate da ustanete iz kreveta da biste ga isključili.

(NovostiMagazin)