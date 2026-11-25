Doručak, često poznat kao najvažniji obrok u danu, određuje kako ćemo se osjećati tokom dana.

Međutim, iako postoji mnogo zdravih opcija koje možete izabrati, određeni izbori za doručak mogu negativno uticati na zdravlje naših creva, što dovodi do nadimanja i problema sa varenjem.

Dijetetičar Džesi Feder i nutricionista Liza Ričards izdvojili su tri takva doručka.

1. Slanina

Slanina je popularna opcija za doručak. Nažalost, taj sjajan ukus može imati cenu ako ga redovno jedemo. „Slanina je bogata zapaljenskim zasićenim mastima i natrijumom. Zasićene masti mogu izazvati upale u cijelom tijelu i crijevima, što dovodi do nadimanja i problema sa varenjem“, kaže Feder.

Doručak, često poznat kao najvažniji obrok u danu, određuje kako ćemo se osjećati tokom dana. Međutim, iako postoji mnogo zdravih opcija koje možete izabrati, određeni izbori za doručak mogu negativno uticati na zdravlje naših crijeva, što dovodi do nadimanja i problema sa varenjem, prenosi Najžena.

2. Kobasice

Slično slanini, Feder ističe da su kobasice pune zapaljenskih zasićenih masti i natrijuma. „Ove komponente mogu izazvati upalu u tijelu i crevima i pogoršati nadimanje i probleme sa varenjem“, dodaje ona.

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Za zdraviju alternativu, ona predlaže: „Odlučite se za ćureću kobasicu sa smanjenim sadržajem natrijuma. Ovom jednostavnom zamjenom možete smanjiti zasićene masti i natrijum, podržavajući zdravija crijeva i smanjujući nadimanje.“

3. Slatke pahuljice

Prema Ričards, zašećerene žitarice mogu uticati na naše varenje iz nekoliko razloga. „Prvo, često su visoko obrađene i imaju malo vlakana, što može dovesti do zatvora i drugih problema sa varenjem“, upozorava nutricionistkinja.

Zatim, tu je i problem izuzetno visokog sadržaja šećera, koji može poremetiti ravnotežu bakterija u crijevima, dovesti do upale i drugih problema sa varenjem, uz druge zdravstvene probleme, smatra stručnjak. „Pored toga, konzumiranje visokog nivoa šećera povezano je sa povećanim rizikom od gojaznosti, što je takođe povezano sa lošim zdravljem creva“, zaključuje Ričards.