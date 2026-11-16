Rutinske operacije i porođaji mogli bi da postanu zahvati opasni po život, a budućnost moderne medicine ozbiljno je ugrožena zbog sve veće otpornosti bakterija na antibiotike i druge lijekove, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija (SZO).

Stručnjak SZO Žan-Pjer Nijemazi upozorio je da antimikrobna rezistencija (AMR) predstavlja sve rasprostranjeniji problem koji ugrožava budućnost moderne medicine. Pacijenti oboljeli od raka, kao i osobe sa hroničnim bolestima, posebno su izloženi većem riziku od infekcija izazvanih bakterijama, virusima ili gljivicama koje više ne reaguju na dostupne oblike liječenja.

Crna predviđanja: Čak 39 miliona žrtava

Prema riječima Nijemazija, procjenjuje se da je 2021. godine više od milion ljudi preminulo kao direktna posljedica antimikrobne rezistencije.

„Ukoliko se nastave postojeći trendovi, modeli predviđaju da bi ovaj problem u narednih 25 godina mogao da izazove čak 39 miliona smrtnih slučajeva širom svijeta”, dodao je Nijemazi.

Broj bakterija otpornih na lijekove koji se često koriste u liječenju neprestano raste, dok se istovremeno razvija premalo novih antibiotika.

Nedostatak nacionalnih mjera i prevencije

SZO poziva sve zemlje da pojačaju napore u borbi protiv antimikrobne rezistencije tokom Nedjelje svijesti o ovom problemu, koja se obilježava od 18. do 24. novembra.

Stručnjakinja SZO Pravarša Prakaš istakla je da je sprečavanje infekcija jedan od najefikasnijih načina za smanjenje potrebe za antibioticima. Međutim, tek nešto više od trećine zemalja u potpunosti je na nacionalnom nivou sprovelo smjernice SZO za prevenciju infekcija.

Iz Svjetske zdravstvene organizacije navode da su mnoge države i dalje daleko od ostvarivanja ciljeva koje je 2024. godine postavila Svjetska zdravstvena skupština, a koji bi trebalo da budu ispunjeni do 2030. godine. Ti ciljevi obuhvataju sprečavanje infekcija, pravilnu upotrebu lijekova u bolnicama, kao i unapređenje kapaciteta za testiranje i praćenje otpornosti na antimikrobne lijekove, prenosi B92.