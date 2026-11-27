Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) upozorila je u petak na mogućnost ponovnog širenja malih boginja zbog slabljenja imuniteta stanovništva i niskog obuhvata vakcinacijom, uprkos značajnom padu broja umrlih od ove bolesti od 2000. godine.

U godišnjem izvještaju o malim boginjama, ova agencija Ujedinjenih nacija izrazila je posebnu zabrinutost zbog situacije u Sjevernoj i Južnoj Americi, kao i u pojedinim dijelovima Evrope.

SZO je prošle godine zabilježila 59 velikih epidemija malih boginja širom svijeta. Procjenjuje se da je zaraženo 9,8 miliona ljudi, što je 74 odsto manje nego 2000. godine, dok je od ove bolesti preminulo 72.000 ljudi, što predstavlja pad od 91 odsto.

SZO je u saopštenju ocijenila kao zabrinjavajuće to što su Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Bolivija nedavno izgubili status zemalja u kojima su male boginje eliminisane.

"Male boginje ne praštaju popuštanje opreza. Zemlje koje su eliminisale ovu bolest sada gube taj status. Eliminacijom bolesti posao nije završen. Taj status mora da se očuva tako što će svako dijete, gdje god da živi, primiti dvije doze vakcine", izjavio je generalni direktor SZO Tedros Adhanom Gebrejesus.

Američki ministar zdravlja Robert F. Kenedi Mlađi više puta je dovodio u pitanje vakcinaciju.

SZO je upozorila i na izuzetno nizak obuhvat vakcinacijom protiv malih boginja u pojedinim evropskim zemljama. Prema podacima, stopa vakcinacije prvom dozom u Crnoj Gori iznosi svega 13 odsto, što je daleko ispod svjetskog prosjeka od 84 odsto.

Znatno ispod svjetskog prosjeka nalaze se i Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija, Srbija i Rumunija.

Ljekarska udruženja u jugoistočnoj Evropi upozoravaju da dio stanovništva odbija da vakciniše svoju djecu zbog nepovjerenja koje podstiču dezinformacije.

Udruženja ističu i ulogu društvenih mreža u širenju teorija zavjere.