Proglašena epidemija u srpskom gradu: Zaražene i bebe

Prema podacima Epidemiološke službe Doma zdravlja u Boru, epidemija je početkom oktobra bila proglašena samo u naselju Sever, konkretno u ulici Vojske Jugoslavije, ali zbog širenja sada obuhvata teritoriju grada.

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"Ovo oboljenje može da se prevenira vakcinom, ali eto, poslije skoro 10 godina, mi smo posljednju epidemiju imali 2017. kao i u cijeloj Srbiji, sad smo ponovo u epidemiji. Infekcija se pojavila najprije kod najmlađeg uzrasta, kod nevakcinisane djece, što je još gore, uzrasta koji još nije stasao za vakcinaciju, znači ispod godinu dana starosti, a naravno kasnije se širila i dalje. Ukupno je u ovoj epidemiji oboljelo 14 lica, od toga je šestoro djece i osmoro odraslih. Na svu sreću svi su dobro", rekla je Javorka Stankulić, epidemiolog i rukovodilac Centra za preventivnu zdravstvenu zaštitu u borskom Domu zdravlja.

Trenutno se preduzimaju sve mjere prevencije i zaštite stanovništva. Kako naglašavaju nadležni, najbolja zaštita i dalje je imunizacija, a osim što mnoga djeca nisu vakcinisana, i kod odraslih postoje određene nepravilnosti u postupku imunizacije, prenosi "Istmedia".

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"Imamo dosta nevakcinisane djece, ta djeca se ponovo pozivaju i svi oni koji su propušteni, koji nisu vakcinisani iz bilo kojih razloga, potrebno je da se sada vakcinišu. Naravno, radimo i kontrolu u našoj zdravstvenoj ustanovi vakcinalnog statusa svih zaposlenih. Mlađe generacije je trebalo da budu vakcinisane sa dvije doze ove vakcine, ovi malo stariji ispod ’84. sa jednom dozom, ali smo ih mi naknadnom imunizacijom 2019. godine vakcinisali sa još jednom dozom. Oni kod kojih taj titar ne bude bio dovoljan, dobiće još jednu dozu, a oni koji ga ne budu imali uopšte u pozitivnoj količini, oni će dobiti dvije doze", rekla je Stankulić.

Šta su simptomi zaraze

Ono što je najkarakterističnije za morbile je makulopapulozna ospa, međutim, dok ta ospa ne izbije, pacijent je zarazan i pet dana ranije.

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"Period pre javljanja ospe jeste sa onim nekim opštim simptomima kao kod svih zaraznih bolesti, samo što ovdje ide visoka temperatura, 39 pa i 40 stepeni kod male dece, malaksalost, slabost, gubitak apetita, pospanost i tako dalje. Ali ono što je karakteristično za male boginje jeste izgled face, kako mi to kažemo — 'plačna maska' ili jako suzenje nosa, suzenje iz očiju, zajapurenost. Kod osoba koje nisu vakcinisane, ide prije svega visoka temperatura, plačna maska i pjege po nepcu usne duplje koje mi zovemo Koplikove mrlje. To nam je jedna sasvim sigurna lampica da se radi o malim boginjama. Nakon tog perioda izbija ospa u periodu od 5 do 7 dana", objasnila je Stankulić.

Zbog trenutne epidemiološke situacije i sprečavanja širenja respiratornih i drugih zaraznih bolesti, privremeno su zabranjene posjete pacijentima na svim odjeljenjima borske bolnice.

Apel građanima

"Zabranjena je posjeta zbog visokog rizika od respiratornih infekcija, gdje spadaju i morbili, gdje spada i grip, jer i grip je izolovan na našoj teritoriji. Mi smo na dječjem odjeljenju zbog malih boginja i zbog drugih respiratornih infekcija zabranili posjete na početku, čim se pojavilo ovo oboljenje, u porodilištu i ginekologiji, a sada smo proširili na cijelu ustanovu. Zaječar je zabranio posjete prije nas, a nemaju morbile. Znači, mjera je preduzeta zbog respiratornih infekcija jer ovo je period i kada se grip koji može da nam napravi veliki problem širi", dodala je doktorka.

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U izuzetnim slučajevima, kada je ulazak neophodan, uz odobrenje zdravstvenog osoblja dozvoljen je najviše jedan posjetilac, uz kratko zadržavanje, obavezno nošenje maske i poštovanje svih propisanih mjera.

Iz Zdravstvenog centra apeluju na građane da poštuju donijete mjere u cilju zaštite zdravlja pacijenata i zaposlenih.