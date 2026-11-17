Dolazi sve hladnije vrijeme i sve niže temperature, a doktorka opšte prakse objasnila je kako niske temperature utiču na ljudsko tijelo.

Dr Klair Agathou, koja radi u londonskoj bolnici “Vellington”, izdvojila je pet ključnih promjena koje se događaju u organizmu i dala praktične savjete za očuvanje zdravlja tokom hladnih mjeseci, piše “The Independent”.

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Imunološki sistem

Hladno vrijeme stvara pogodne uslove za širenje virusa.

– Virusi lakše preživljavaju i cirkulišu na hladnom i suvom vazduhu, a mi provodimo više vremena u zatvorenim prostorima, što povećava bliski kontakt i prenos zaraze – objašnjava Agathou.

Dodaje da “hladan vazduh takođe može oslabiti odbrambene mehanizme u nosu jer usporava kretanje sluzi i sitnih dlačica, takozvanih cilija, koje hvataju viruse”.

Doktorka kaže da nagli pad temperature uz to može povećati nivo hormona stresa, što privremeno smanjuje imunitet.

Sve to zajedno dovodi do češće pojave kašlja, gripe i respiratornih infekcija zimi.

Kardiovaskularni sistem

– Hladnoća uzrokuje vazokonstrikciju, odnosno sužavanje krvnih žila, posebno u rukama, stopalima i koži, a to može povisiti krvni pritisak i ubrzati rad srca - kaže Agathou.

Dodaje da su na ove promjene posebno osjetljive osobe koje su preboljele srčani udar, one s hipertenzijom, bolestima srca ili dijabetesom, kao i pušači.

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Disajni sistem

– Hladan i suv vazduh može nadražiti disajne puteve i izazvati bronhospazam, što je iznenadno stezanje mišića dišnih putova. Zbog toga se mogu javiti osjećaj pritiska u grudima, nedostatak vazduha ili napadi kašlja, pogotovo kod naglog izlaska iz tople prostorije na hladnoću – navodi Agathou.

Osobe sa hroničnim plućnim bolestima, poput astme ili hronične opstruktivne plućne bolesti, posebno su ugrožene jer hladnoća može značajno pogoršati njihove simptome.

– Njihovi disajni putevi već su u startu upaljeni i suženi pa izlaganje hladnom vazduhu može izazvati takozvanu hiperreaktivnost disajnih puteva – objašnjava doktorica.

Koža

Zimski uslovi klasičan su okidač za ekcem. Hladan vazduh je suv, grijanje u zatvorenim prostorima takođe isušuje vazduh, a ta kombinacija slabi zaštitnu barijeru kože. Posljedica je veći gubitak vlage te pojava nadraženih i upaljenih područja na koži.”

Čak i ljudi koji nemaju težak oblik ekcema mogu osjetiti pogoršanja kao što su izrazito suva koža, svrbež i upale.

Niske temperature takođe su čest okidač za Ranaudov sindrom, stanje u kojem male krvne žile u prstima ruku i nogu pretjerano reaguju na hladnoću, što uzrokuje njihovo privremeno sužavanje.

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To dovodi do promjene boje kože; prsti mogu postati bijeli, zatim plavi, pa crveni.

Bol i ukočenost zglobova

– Ljudi su zimi obično i manje aktivni, a nedostatak kretanja može pojačati bolove u zglobovima, posebno kod artritisa – upozorava doktorka.

Dodaje da mnogi pacijenti s osteoartritisom, reumatoidnim artritisom ili hroničnim bolnim stanjima često navode pogoršanje simptoma tokom zime, prenosi Indeks. Osim toga, poznato je da zbog hladnoće nervni završeci postaju osjetljiviji, što može pojačati signale boli.

Ključni savjeti za zdravlje

Agathou nudi i nekoliko praktičnih preporuka za hladne dane.

– Jako je važno održavati toplinu i pravilno se slojevito oblačiti. Više tankih slojeva bolje zadržava toplotu od jednog debelog – kaže ona.

Savjetuje i da se obavezno pokriju glava i ruke jer se preko njih gubi mnogo toplote.

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Naglašava i važnost hidratacije.

– Mnogi misle da im u hladnim mjesecima ne treba toliko vode, ali hidratacija je ključna. Tekućina podržava imunitet i nivo energije – kaže ona i dodaje da je i pravilna ishrana presudna, uz adekvatne količine proteina i vitamina D.

Preporučuje i fizičku aktivnost:

– Kretanje je važno za cirkulaciju, imunitet i protiv ukočenosti zglobova. Ipak, ako imate problema sa disajnim sistemom, budite jako oprezni sa vježbanjem na otvorenom pri ekstremnoj hladnoći i suvom vazduhu jer bi to moglo pogoršati vaše simptome – istakla je.