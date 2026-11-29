Sve češće pojačavate televizor, tražite od sagovornika da ponovi rečenicu ili vam smeta razgovor u bučnom restoranu? Promjene sluha često dolaze postepeno, pa ih dugo ne primjećujemo. Ljekari upozoravaju da godine nisu jedini krivac i da svakodnevne navike mogu da utiču na to koliko ćemo dobro čuti u starosti.

Slabljenje sluha uglavnom povezujemo sa starenjem, i to s razlogom. Vremenom se u unutrašnjem uhu oštećuju sitne senzorne ćelije koje registruju zvučne vibracije i omogućavaju nam da čujemo. Problem je u tome što se one ne obnavljaju, pa se njihov gubitak tokom godina postepeno odražava na kvalitet sluha.

Genetika takođe ima svoju ulogu. Ako su roditelji ili drugi bliski članovi porodice imali problema sa sluhom, veće su šanse da će se slične promjene javiti i kod nas. Međutim, to ne znači da je sve unapred određeno. Izloženost buci i način života spadaju među faktore na koje možemo da utičemo.

Glasna muzika nije bezazlena, čak ni kada je slušamo preko slušalica

Prema riječima stručnjaka za sluh, dugotrajna izloženost glasnim zvucima jedan je od najvažnijih faktora rizika na koje možemo da utičemo. Koncerti, bučni klubovi, sportske manifestacije, rad sa mašinama i električnim alatima samo su neki od primera.

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Postoji i jednostavan način da procijenimo da li je buka kojoj smo izloženi preglasna - ako moramo da podižemo glas kako bi nas osoba pored nas čula, vjerovatno je vrijeme da se udaljimo od izvora buke.

Poseban problem predstavljaju slušalice i bežične bubice. Slušanje muzike ili podkasta na više od 60 odsto maksimalne jačine duže od sat vremena može da poveća rizik od oštećenja sluha. Senzorne ćelije u unutrašnjem uhu tada su izložene prevelikom opterećenju, a posljedice se vremenom sabiraju.

Ono što nam u dvadesetim ili tridesetim godinama djeluje kao bezazlena navika može da dođe na naplatu kasnije. Sa starenjem uho postaje osjetljivije i podložnije oštećenjima, pa je zaštita sluha važna mnogo prije nego što primjetimo prve probleme.

Zdravlje srca važno je i za zdravlje ušiju

Veza između načina života i sluha možda nije očigledna, ali je značajna. Istraživanje u kojem je učestvovalo skoro 442.000 ljudi, starosti od 40 do 69 godina, pokazalo je da su osobe sa zdravijim životnim navikama imale, u prosjeku, 14 odsto manji rizik od gubitka sluha.

Istraživači su posmatrali pušenje, konzumiranje alkohola, fizičku aktivnost, vrijeme provedeno u sjedenju, kvalitet sna i način ishrane. Studija nije dokazala da ove navike direktno sprečavaju oštećenje sluha, ali je ukazala na važnu povezanost.

Objašnjenje se delom krije u cirkulaciji. Unutrašnjem uhu potrebni su kiseonik i hranljive materije koje dobija putem krvi. Pušenje, nedovoljno kretanja i loše regulisan krvni pritisak mogu da oštete krvne sudove, što se odražava i na strukture odgovorne za sluh.

Drugim riječima, navike koje čuvaju srce i krvne sudove mogu da budu korisne i za uši. Redovna fizička aktivnost, uravnotežena ishrana, dovoljno sna i prestanak pušenja nisu važni samo zbog kondicije i izgleda.

Na pregled sluha ne treba čekati da nastane problem

Mnogi odrasli ljudi posljednji put su proveravali sluh još u detinjstvu. To je prilično neobično kada se uzme u obzir koliko se svakodnevno oslanjamo na sposobnost da čujemo i razumemo druge.

Stručnjaci savjetuju da se sluh provjeri već u mlađem odraslom dobu, a zatim periodično, uz češće kontrole nakon četrdesete godine. Najkasnije do šezdesete trebalo bi obaviti pregled, čak i ako nemamo očigledne tegobe. Svako ko primjeti da sve češće ne razume govor, naročito u društvu ili bučnom prostoru, trebalo bi da se javi stručnjaku i ranije.

Posebno je važno ne ignorisati prve znake problema. Neki ljudi se naviknu da pojačavaju televizor, oslanjaju se na članove porodice da im ponavljaju ono što nisu čuli ili na okupljanjima jednostavno klimaju glavom kako ne bi morali da traže da im neko ponovi rečenicu.

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Takvo ponašanje može da odloži odlazak na pregled godinama. Prema podacima istraživanja koje navodi magazin Helt, osobe kojima su potrebni slušni aparati u prosjeku čekaju čak 8,9 godina prije nego što počnu da ih koriste.

Slušni aparat nije razlog za stid

Jedna od najvećih prepreka u rješavanju problema sa sluhom i dalje je nelagoda zbog nošenja slušnog aparata. Mnogi ga doživljavaju kao znak starosti, pa odlažu njegovo korišćenje čak i kada im stručnjak preporuči da ga nabave.

Važno je znati da slušni aparati ne mogu da obnove oštećene ćelije u unutrašnjem uhu niti da vrate sluh na stanje od prije nekoliko decenija. Njihova uloga je da olakšaju slušanje i pomognu mozgu da nastavi da obrađuje zvučne informacije.

Prilagođavanje ponekad zahtjeva vrijeme. Mozak mora ponovo da se navikne na zvuke koje dugo nije jasno registrovao, pa rezultati ne moraju biti spektakularni prvog dana. Redovno korišćenje i podešavanje aparata uz pomoć stručnjaka mogu da naprave veliku razliku.

Briga o sluhu ne počinje kada prvi put zatražimo od nekoga da ponovi rečenicu. Počinje mnogo ranije - smanjenjem jačine muzike, zaštitom od buke, zdravijim navikama i redovnim proverama. Godine ne možemo da zaustavimo, ali možemo da vodimo računa o tome kako ćemo ih dočekati.