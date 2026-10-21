Topla jesen može produžiti alergije: Stručnjak upozorava na skrivene uzroke simptoma

Iako se sezona cvetanja većine biljaka bliži kraju, pojedini korovi, poput ambrozije, mogu nastaviti da proizvode polen sve dok ne nastupe dugotrajni mrazevi.

Toplo i vlažno jesenje vrijeme stvara povoljne uslove za razvoj buđi, pa se simptomi mogu pogoršati tokom šetnje parkom, grabuljanja lišća, boravka u vikendici ili ulaska u prostoriju u kojoj se osjeća miris vlage.

Prema riječima Olge Kudrjašove, ruskog alergologa i imunologa, u drugoj polovini oktobra alergijske tegobe često izazivaju spore plesni, čijem razvoju pogoduju topli i vlažni uslovi. Alergeni plesni mogu izazvati ne samo curenje iz nosa i svrab očiju već i napade kašlja, zviždanje u grudima i pogoršanje astme, upozorila je Kudrjašova.

Sa početkom grejne sezone raste značaj kućnih alergena

Nakon početka grejne sezone povećava se značaj alergena u zatvorenom prostoru. Ljudi ređe provetravaju prostorije i više vremena provode unutra, gdje dolaze u kontakt sa kućnim grinjama, životinjskom dlakom i česticama kože, kao i sa buđi. Zbog toga, kako je objasnila specijalista, uporni simptomi ne znače nužno da je napolju i dalje prisutan polen.

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Prašina koja se grejanjem podiže može ući u organizam udisanjem, preko ruku i predmeta koji dolaze u dodir sa ustima, dok se neka jedinjenja mogu apsorbovati i kroz kožu. Ovaj put izlaganja naročito je značajan kod male djece.

Kako ublažiti jesenje alergijske tegobe

Alergolog smatra da je korisno da osobe koje imaju jesenje alergije prate nivo polena u svom regionu. Tokom suvih i vjetrovitih dana preporučuje se ograničavanje dužih šetnji. Po povratku kući, trebalo bi presvući odeću, umiti lice, isprati nos fiziološkim rastvorom i, po potrebi, oprati kosu.

Osobe alergične na buđ treba da izbegavaju uklanjanje vlažnog lišća i rukovanje đubirvom. Ako to ne mogu da izbjegnu, trebalo bi da nose masku i rukavice.

U domu je važno otkloniti curenja i mesta na kojima se pojavila buđ, redovno provetravati prostorije i kontrolisati vlažnost vazduha. Prekomerna upotreba ovlaživača može podstaći razvoj buđi i grinja, pa je neophodno redovno čistiti uređaj.

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Zato propisane antihistaminike, dekongestive za nos i osnovnu terapiju astme ne treba prekidati samo zato što je sezona polena završena, prema savjetu alergologa. Ako se simptomi ponavljaju svake jeseni, preporučuje se konsultacija sa alergologom kako bi se utvrdilo koji alergen izaziva tegobe, prenosi RT Balkan.

Otežano disanje, napadi kašlja ili potreba za češćom upotrebom lijekova za ublažavanje simptoma zahtjevaju posebno pažljivu lekarsku procjenu, zaključila je specijalista, piše "RT na ruskom".