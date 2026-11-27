Osobe koje se gotovo stalno osjećaju usamljeno mogle bi biti izložene znatno većem riziku od razvoja demencije, pokazalo je novo istraživanje francuskih naučnika sa Univerziteta u Bordou.

Studija, koja je trajala tri decenije, pokazala je da je kod starijih osoba koje pate od hronične usamljenosti rizik od razvoja demencije veći za 38 odsto u poređenju sa onima koje nikada nisu osjećale usamljenost, prenosi „Juronjuz“.

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Demencija pogađa oko 57 miliona ljudi širom svijeta. Iako trenutno ne postoji lijek koji bi je izliječio, naučnici nastoje da utvrde koji faktori mogu povećati ili smanjiti rizik od njenog razvoja.

Pored genetskih predispozicija i životnih navika, novo istraživanje ukazuje na to da bi dugotrajna usamljenost mogla predstavljati još jedan značajan faktor rizika.

Nije svaka usamljenost jednako opasna

Istraživanje, objavljeno u naučnom časopisu „Starenje i mentalno zdravlje“ (Aging & Mental Health), pokazalo je da povremeni osjećaj usamljenosti nije značajno povezan sa povećanim rizikom od demencije.

Međutim, situacija je drugačija kod osoba koje se usamljeno osjećaju gotovo neprekidno, tokom dužeg vremenskog perioda.

– Ova razlika je ključna. Iako većina ljudi u nekom trenutku života osjeti usamljenost, upravo kada ona postane hronična i dugotrajna, može doći do povećanja rizika od razvoja demencije – objasnila je jedna od autorki studije Karin Peres.

Naučnici su tako ukazali na važnost razlikovanja prolaznog osjećaja usamljenosti od stanja koje traje godinama i može uticati na kvalitet života i zdravlje.

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Zabrinjavajući rezultati tridesetogodišnjeg istraživanja

Rezultati su pokazali značajne razlike između ispitanika koji su bili hronično usamljeni i onih koji nisu imali takav osjećaj.

Kod približno jedne trećine osoba koje nikada nisu bile usamljene ili su usamljenost osjećale samo povremeno, tokom praćenja razvila se demencija.

S druge strane, među ispitanicima koji su se gotovo stalno osjećali usamljeno, taj udio iznosio je oko 49 odsto.

Istraživači su istakli da većina učesnika studije nije osjećala usamljenost u kontinuitetu, što dodatno naglašava značaj dugotrajnog osjećaja socijalne izolovanosti.

Ipak, rezultati pokazuju povezanost hronične usamljenosti i demencije, ali ne dokazuju da usamljenost neposredno uzrokuje ovu bolest.

Naučnici otkrili šta bi moglo pomoći

Istraživači sa Univerziteta u Bordou smatraju da bi prepoznavanje usamljenosti trebalo da postane važan dio brige o zdravlju starijih osoba.

Zbog toga preporučuju zdravstvenim radnicima da tokom pregleda obrate pažnju i na društveni život pacijenata, odnosno da provjere da li se osjećaju usamljeno.

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Posebno je važno podsticati starije osobe da održavaju kontakte sa porodicom i prijateljima, učestvuju u društvenim aktivnostima i ostanu uključene u život zajednice.

Naučnici su ukazali i na potrebu stvaranja pristupačnijih javnih prostora koji bi bili otvoreni za ljude svih generacija i omogućavali češće druženje i povezivanje, prenosi GlasSrpske.

Prema njihovim zaključcima, borba protiv hronične usamljenosti mogla bi predstavljati važan dio širih napora usmjerenih na očuvanje zdravlja i kvaliteta života u starijoj dobi.