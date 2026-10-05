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Vrtoglavica nije uvijek bezazlena: Evo kada je vrijeme da se javite ljekaru

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05.10.2026 19:52

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Жена се држи за главу.
Foto: Pexels/Andrea Piacquadio

Vrtoglavica pri ustajanju uglavnom nije razlog za brigu. Dr Donald Grant navodi da vrtoglavica pri ustajanju može da bude uobičajena reakcija na pad krvnog pritiska, zbog čega mozak nakratko dobija manji dotok krvi.

Ortostatska (posturalna) hipotenzija određuje se kao nagli pad krvnog pritiska prilikom ustajanja iz sjedećeg ili ležećeg položaja, posebno poslije dugog stajanja ili sjedenja. U roku od tri minuta prilikom uspravljanja iz sjedećeg ili ležećeg položaja dolazi do pada sistolnog (gornjeg) krvnog pritiska za 20 mmHg ili dijastolnog (donjeg) za 10 mmHg.

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Zamagljen vid, opšta slabost

Ovaj nagli pad krvnog pritiska praćen je i zamagljenim vidom, opštom slabošću, konfuzijom i mučninom, pojašnjava doktor.

Britanski NHS navodi da je važno javiti se ljekaru ukoliko se simptomi niskog krvnog pritiska, poput vrtoglavice i nesvjestice, ponavljaju.

Postoje li i drugi uzroci?

- Vrtoglavica može da bude posljedica i dehidratacije, zato je, posebno kada je toplo vrijeme, važno da unosimo dovoljno tečnosti svakog dana - rekao je dr Grant. Kolika bi trebalo da bude količina tečnosti zavisi od godina, zdravstvenog stanja i vremenskih prilika, a generalno se preporučuje šest do osam čaša tečnosti dnevno.

Dr Grant dodaje da do neprijatne vrtoglavice pri ustajanju mogu da dovedu i određeni lijekovi i postojeća zdravstvena stanja, kao što su anemija, dijabetes i kardiovaskularne bolesti.

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Kada bi trebalo da se javimo ljekaru?

- Ako se vrtoglavica javlja redovno ili se naglo pogorša, potrebno je hitno potražiti medicinsku pomoć - kaže dr Grant.

Generalno, savjetuje se da se ljekaru obratimo ako se vrtoglavica ili vertigo stalno vraćaju ili dugo traju, kao i ako se pojave teškoće sa sluhom ili govorom.

Ljekaru bi trebalo da se javimo i ukoliko imamo tinitus (zujanje u ušima), dupli ili zamagljen vid, utrnulost ili slabost lica, ruku ili nogu. Pregled je potreban i kod promjene pulsa, nesvjestice, glavobolje ili mučnine, navodi britanska zdravstvena služba.

(Kurir)

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Tagovi :

Vrtoglavica

zdravlje

ljekari

visok pritisak

nizak krvni pritisak

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