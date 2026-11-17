Zagađenje vazduha tokom sezone grijanja predstavlja ozbiljan rizik za zdravlje građana, a posebno su ugrožene bebe i djeca. Njihov respiratorni sistem još se razvija, zbog čega su osjetljiviji na štetne materije iz vazduha.

Podaci Svjetske zdravstvene organizacije ukazuju na to da izloženost zagađenom vazduhu može imati ozbiljne posljedice po zdravlje najmlađih, povećati rizik od respiratornih infekcija i pogoršati postojeće zdravstvene probleme.

Tokom dana kada je zagađenje izraženo, roditeljima se savjetuje da ograniče boravak djece na otvorenom, izbjegavaju šetnje u blizini saobraćajnica i drugih izvora zagađenja, kao i da redovno prate izvještaje o kvalitetu vazduha.

Posebno je važno da roditelji prate dnevne vrijednosti zagađenja i šetnju sa bebom planiraju u dijelu dana kada je vazduh najčistiji, prenosi Kliks.