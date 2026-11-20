Bakterijski toksin koji proizvodi bakterija ešerihija koli glavni je faktor kojem se pripisuje porast broja slučajeva raka crijeva kod osoba mlađih od 50 godina, naveli su naučnici u najnovijem istraživanju.

Naučnici su pred Odborom britanskog parlamenta izneli tvrdnju da bi izloženost kolibaktinu u ranom životnom dobu mogla da bude uzročnik kolorektalnog karcinoma koji se javlja u mlađem dobu, prenose mediji.

Broj slučajeva raka creva koji se javlja u mlađem dobu udvostručio se u mnogim zemljama tokom poslednje dvije decenije. Iako porast stope gojaznosti i smanjenje fizičke aktivnosti doprinose ovoj pojavi, istraživači smatraju da moraju da postoje i drugi faktori.

Molekularni epidemiolog sa Univerziteta u Oksfordu, Karl Smit-Birn, izjavio je pred Odborom za nauku i tehnologiju da poznati faktori rizika za kolorektalni karcinom, kao što su gojaznost, pušenje i konzumiranje alkohola, mogu da objasne samo oko polovinu slučajeva koje ljekari dijagnostikuju.

On je naveo da mu ne djeluje “uvjerljivo” da se porast broja slučajeva raka crijeva kod mlađih osoba može u potpunosti objasniti faktorima rizika koji su istraživačima već poznati.

Naučnici su prošle godine identifikovali toksin zvani kolibaktin koji proizvode određeni sojevi bakterije ešerihije koli u crijevima kao mogući uzročnik kolorektalnog karcinoma kod mlađih osoba.

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Kako se navodi, karakteristične mutacije koje izaziva ovaj toksin bile su tri puta češće u tumorima osoba mlađih od 40 godina, u poređenju sa tumorima osoba starijih od 70 godina.

Potrebna su dodatna istraživanja kako bi se utvrdilo da li kolibaktin zaista uzrokuje rak crijeva, ali naučnici trenutno aktivno proučavaju to pitanje.

“To je trenutno glavno objašnjenje”, rekao je Smit-Birn poslanicima.

Rak crijeva je treći najčešći oblik karcinoma u svijetu i čini oko desetinu svih slučajeva. Iako je ova bolest i dalje znatno češća kod osoba starijih od 50 godina, globalni podaci ukazuju na to da broj dijagnoza kod mlađih ljudi naglo raste.

Epidemiološkinja Helen Kolman, specijalizovana za onkologiju na Univerzitetu Kvins u Belfastu, rekla je poslanicima da kolibaktin predstavlja prvi novi trag dobijen posle dužeg vremena, ali je napomenula da se njegova potencijalna uloga u nastanku raka creva još uvijek istražuje,prenosi Sputnik.