Istraživanje, objavljeno u časopisu Sajens14. novembra, a koje prenosi brazilski medij Globo, ukazuje na važnu ulogu mehaničkih kontrakcija srca u spriječavanju razmnožavanja ćelija raka.

Zašto je srce imuno na rak?

Srce, koje se steže i opušta približno 100.000 puta dnevno, neprestano izlaže svoje ćelije intenzivnim mehaničkim silama.

Studija objavljena u naučnom časopisu Sajens, pokazuje da ova neprekidna aktivnost pumpanja krvi stvara okruženje koje nije pogodno za opstanak i razmnožavanje ćelija raka.

"Ovo ukazuje na to da je okruženje u srcu neprijateljsko prema tumorskim ćelijama, delimično zato što njegova neprekidna mehanička aktivnost fizički ograničava širenje tih ćelija", objasnila je Serena Zakinja, profesorka molekularne biologije i rukovoditeljka istraživačkog tima.

Eksperiment koji potvrđuje teoriju

Kako bi provjerili svoju pretpostavku, istraživači su ubrizgali ljudske ćelije raka u miševe čija su srca bila genetski modifikovana tako da pumpaju krv znatno sporijim tempom.

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Rezultati su pokazali da su, kada bi se učestalost srčanih kontrakcija smanjila, ćelije raka počinjale da se razmnožavaju. Međutim, čim bi se aktivnost srca vratila na normalan nivo, tumorske ćelije su odumirale.

Pored mehaničkog djelovanja srčanih kontrakcija, naučnici su otkrili da ovaj proces podstiče proizvodnju proteina pod nazivom nesprin-2.

Ovaj protein prenosi signal do jedra tumorskih ćelija, zbog čega one prestaju da se razmnožavaju, jer uslovi u njihovom okruženju postaju nepovoljni.

Novi korak ka razvoju terapija protiv raka

Istraživački tim sada ispituje mogućnost razvoja medicinskog uređaja koji bi mogao da oponaša mehanizam otkriven u srcu i primjeni ga u liječenju drugih vrsta raka, poput raka kože ili dojke.

Uređaj bi trebalo da stvara sličan mehanički pritisak na zahvaćena područja, sa ciljem sprečavanja razmnožavanja malignih ćelija.

Ovo otkriće moglo bi da otvori nove mogućnosti u istraživanju i liječenju raka. Naučnici se nadaju da bi bolje razumijevanje mehaničkih sila i njihovog uticaja na tumorske ćelije moglo da doprinese razvoju potpuno novih terapijskih pristupa, prenosi B92.