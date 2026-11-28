U novom izdanju 'Agrara' istražujemo kako sačuvati zdravlje životinja – prijeti li našim farmama afrička kuga svinja i bruceloza. Razgovaramo sa Negoslavom Lukićem, pomoćnikom ministra za veterinarstvo.

Vodimo vas na tradicionalni svinjokolj – na šta moraju obratiti pažnju naši domaćini, ali i potrošači.

Ako ne znate šta je prelo, otkrivamo vam kako čuva tradiciju i običaje.

'Agrar' donosi aktuelne priče iz svijeta domaće i regionalne poljoprivrede, teme posvećene domaćim proizvodima, uzgoju voća i povrća, ratarstvu i stočarstvu, kao i mnoštvo zlata vrijednih savjeta, te priče o vrijednim poljoprivrednicima, domaćinima, i plodovima njihovog rada.Očekuju vas i razgovori sa eminentnim stručnjacima iz oblasti poljoprivrede, kao i osvrt na najznačajnije regionalne poljoprivredne sajmove i festivale.

Emisiju uređuje i vodi Zorica Petković.

'Agrar' nedjeljom u 8 časova.