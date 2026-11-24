„Bitno” večeras u 21 čas i 9 minuta o zagađenju vazduha.

Kako utiče na zdravlje? Šta je uzrok, a šta rješenje?

Za „Bitno” govore: Mladen Duronjić, pulmolog, Predrag Ilić, ekolog i stručnjak za vazduh, Maja Popović, direktorica Fondacije „Prodiši“ i Duško Solomun, pomoćnik ministra za ekologiju.

Format „Bitno” otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju „Bitno” uređuje i vodi Teodora Begović.

„Bitno” od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.