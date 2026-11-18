Izvor:
ATV
„Bitno” večeras u 21 čas i 9 minuta - ispod banjalučkog Kastela otkrivena je srednjovjekovna nekropola sa 16 pojedinačnih skeleta. Između ostalog i posmrtni ostaci djece i dvije zajedničke grobnice. Najstariji analizirani nalaz datira iz 14. vijeka (oko 1380. godine).
Ko su bili ljudi sahranjeni ispod današnje tvrđave? Kako su živjeli i šta njihovi posmrtni ostaci otkrivaju o prošlosti Banjaluke?
Koliko istorije još leži pod našim nogama i zemljom kojom hodamo?
Kakve tajne Kastel tek treba da otkrije?
Za „Bitno” govore: Ivana Pandžić, arheolog, vanredni profesor Filozofskog fakulteta UNIBL, Boris Radić, viši stručni saradnik za arheologiju u Republičkom zavodu za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske, Jovana Bojanić, student druge godine istorije na Filozofskom fakultetu UNIBL i Đorđe Kuridža, student četvrte godine istorije na Filozofskom fakultetu UNIBL.
Format „Bitno” otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.
Emisiju „Bitno” uređuje i vodi Vesna Azić.
„Bitno” od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.
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