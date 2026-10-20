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Biznis plan: Tržišne prilike, cijene nekretnina i nove navike kupaca

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Izvor:

ATV

20.10.2026 11:57
Бизнис план: Тржишне прилике, цијене некретнина и нове навике купаца
Foto: atv

Od domaće proizvodnje koja osvaja strana tržišta, preko cijena nekretnina, do sve popularnije internet kupovine, tržišne prilike i navike potrošača neprestano se mijenjaju. Ko uspijeva da prepozna nove mogućnosti i šta danas oblikuje privredu, otkrivamo u novoj epizodi emisije „Biznis plan”.

Analiziramo dešavanja na kriptotržištu koja su obilježila proteklu sedmicu, šta investitori treba da prate u narednom periodu, ali i kako je poslovala Banjalučka berza.

Donosimo priču o kompaniji „Vendom”, koja proizvodi desetine hiljada podzemnih kontejnera i složenih čeličnih konstrukcija, te realizuje hiljade razvojnih projekata.

Istražujemo i kolika je prosječna cijena kvadratnog metra stana u Republici Srpskoj i od čega zavisi formiranje cijena nekretnina.

„Biznis plan”donosi priče o ekonomiji i privredi, ali i ljudima koji svojim idejama, znanjem i radom stvaraju nove poslovne prilike. Pratićemo ekonomska kretanja i trendove u Srpskoj, regionu i svijetu, govoriti o tome kako se oni odražavaju na privredu i šta znače za poslovanje i svakodnevni život. Predstavljaćemo uspješne domaće preduzetnike, njihove poslovne priče i iskustva, ali i one koji su tek na početku i traže način da svoju ideju pretvore u dobar posao. Kroz razgovore sa privrednicima i stručnjacima, izvještaje sa ekonomskih foruma i aktuelne podatke sa tržišta, „Biznis plan” tražiće odgovore na pitanja koja su važna za privredu i njen dalji razvoj.

Emisiju uređuje i vodi Marijana Iveljić.

„Biznis plan” utorkom u 20 časova i 10 minuta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

ATV

Biznis plan

Marijana Iveljić

tržište

biznis

nekretnine

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