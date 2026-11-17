U novom izdanju emisije „Biznis plan“ govorićemo o uzgoju cvijeća kao poslovnoj prilici, sve većim izazovima u pronalasku radne snage i nedostatku potrebnih vještina, ali i o nesvakidašnjoj priči iz svijeta tehnologije, u kojoj je ljubavna afera dovela do milijardi dolara gubitka.

Analiziramo najnovija dešavanja na kripto tržištu sa Anom Sabljić, rukovodiocem sektora za edukaciju i podršku u „BCX“ mjenjačnici.

Donosimo i pregled poslovanja Banjalučke berze, te govorimo o sve izraženijem nedostatku kvalifikovane radne snage i izazovima sa kojima se suočavaju poslodavci u Evropi i Republici Srpskoj. O stanju na domaćem tržištu rada razgovaramo sa Dejanom Mijićem iz Unije poslodavaca Republike Srpske.

„Biznis plan“ donosi priče o ekonomiji i privredi, ali i ljudima koji svojim idejama, znanjem i radom stvaraju nove poslovne prilike. Pratićemo ekonomska kretanja i trendove u Srpskoj, regionu i svijetu, govoriti o tome kako se oni odražavaju na privredu i šta znače za poslovanje i svakodnevni život. Predstavljaćemo uspješne domaće preduzetnike, njihove poslovne priče i iskustva, ali i one koji su tek na početku i traže način da svoju ideju pretvore u dobar posao. Kroz razgovore sa privrednicima i stručnjacima, izvještaje sa ekonomskih foruma i aktuelne podatke sa tržišta, „Biznis plan“ tražiće odgovore na pitanja koja su važna za privredu i njen dalji razvoj.

Emisiju uređuje i vodi Marijana Iveljić.

„Biznis plan“ utorkom u 20 časova i 10 minuta.