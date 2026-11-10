Biznis plan: Potencijali domaće industrije i poslovni ambijent u Republici Srpskoj

U novom izdanju emisije „Biznis plan“ donosimo analizu tržišnih kretanja na svjetskim i domaćim berzama, govorimo o potencijalu domaće prehrambene industrije i poslovnom ambijentu u Republici Srpskoj.

Analiziramo dešavanja na svjetskim berzama i tržišna kretanja, i donosimo pregled poslovanja banjalučke berze.

Govorimo i o potencijalima domaće privrede, proizvodnji i izazovima sa kojima se suočavaju privrednici.

Tim povodom predstavljamo i događaj koji 12. novembra organizuju Privredna komora Republike Srpske i Investiciono-razvojna banka Republike Srpske, a o njegovom značaju i aktivnostima Komore razgovaramo sa Goranom Račićem, predsjednikom Privredne komore Republike Srpske.

„Biznis plan“ donosi priče o ekonomiji i privredi, ali i ljudima koji svojim idejama, znanjem i radom stvaraju nove poslovne prilike. Pratićemo ekonomska kretanja i trendove u Srpskoj, regionu i svijetu, govoriti o tome kako se oni odražavaju na privredu i šta znače za poslovanje i svakodnevni život. Predstavljaćemo uspješne domaće preduzetnike, njihove poslovne priče i iskustva, ali i one koji su tek na početku i traže način da svoju ideju pretvore u dobar posao. Kroz razgovore sa privrednicima i stručnjacima, izvještaje sa ekonomskih foruma i aktuelne podatke sa tržišta, „Biznis plan“ tražiće odgovore na pitanja koja su važna za privredu i njen dalji razvoj.

Emisiju uređuje i vodi Marijana Iveljić.

„Biznis plan“ utorkom u 20 časova i 10 minuta.