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Brendomanija: HE na Drini

Izvor:

ATV

10.07.2026 16:50
Брендоманија: ХЕ на Дрини

U novom izdanju 'Brendomanije' donosimo aktuelnosti iz Hidroelektrana na Drini.

Kako su u HE na Drini prevazišli hidrološku krizu? Kako teče remont pogona? Zašto je cijena proizvedene struje u Višegradu najniža u Srpskoj? Na koje projekte se ponose u ovom energo gigantu? Koje planove imaju u budućnosti?

Razgovaramo sa direktorom preduzeća Nedeljkom Perišićem.

'Brendomanija' – HE na Drini, subota u 18 časova i 25 minuta.

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