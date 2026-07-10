Izvor:
ATV
U novom izdanju 'Brendomanije' donosimo aktuelnosti iz Hidroelektrana na Drini.
Kako su u HE na Drini prevazišli hidrološku krizu? Kako teče remont pogona? Zašto je cijena proizvedene struje u Višegradu najniža u Srpskoj? Na koje projekte se ponose u ovom energo gigantu? Koje planove imaju u budućnosti?
Razgovaramo sa direktorom preduzeća Nedeljkom Perišićem.
'Brendomanija' – HE na Drini, subota u 18 časova i 25 minuta.
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