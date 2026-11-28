Hidroelektrane u Srpskoj rade punim kapacitetom, dok obilne padavine otežavaju rad termoelektrana.

Da li su elektrodistribucije u Srpskoj spremne za zimu i kakvi su planovi za nova ulaganja?

U kojoj su fazi projekti solarnih elektrana u Trebinju i vjetroparka u Berkovićima odgovara Jovica Vlatković, izvršni direktor za investicioni razvoj ERS-a.

„Energo klub ” pružiće vam relevantne aktuelnosti iz oblasti proizvodnje električne energije, te mogućnosti stvaranja obnovljivih izvora i njihove održivosti. Donosimo riječi stručnjaka i iskustva investitora, pričamo o razvoju sistema, trendovima i uspješnim projektima, informišemo o najvažnijim događajima posvećenim energetici.



Emisiju uređuje Bojan Nosović, a vodi Teodora Bjelogrlić.

„Energo klub ” subota u 18 časova i 20 minuta.