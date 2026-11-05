U novoj epizodi emisije „Na globalnom planu” donosimo pregled donosimo pregled aktuelnih svjetskih dešavanja i tema koje privlače pažnju međunarodne javnosti.

Govorićemo o političkim promjenama u Sjedinjenim Američkim Državama i novim okolnostima za Donalda Trampa nakon međuizbora. O ovim dešavanjima i njihovim mogućim političkim posljedicama razgovaramo sa gostom emisije Aleksandrom Pavićem, politikologom.

Pažnju posvećujemo i mirovnim pregovorima na Bliskom istoku i između Rusije i Ukrajine, dok sukobi i dalje traju. Da li su diplomatski napori nagovještaj mira?

Donosimo i priču o četvoročlanoj posadi koja je uspješno završila misiju u simuliranom marsovskom staništu u NASA-inom Svemirskom centru u Hjustonu.

Istražujemo kako baštovanstvo može pomoći u borbi protiv stresa i emocionalne opterećenosti, kroz primjer zelenih gredica u blizini Madrida, a emisiju završavamo spektakularnim prizorima vulkanske lave koja je obasjala noć na Havajima.

„Na globalnom planu” i ovaj put donosi pregled najvažnijih tema sa svih meridijana i paralela.

Emisiju uređuje i vodi Ines Đanković.

„Na globalnom planu” četvrtkom od 20 časova i 10 minuta.