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U novom izdanju emisije „Na globalnom planu” govorimo o susretu Putina, Si Đinpinga i Trampa na marginama APEC-a, sastanku Koalicije voljnih u Berlinu, zbližavanju Velike Britanije i Evropske unije, ali i novim migracionim politikama i masovnim protestima širom Evrope.

„Na globalnom planu” i ovaj put donosi pregled najvažnijih tema sa svih meridijana i paralela. Emisiju uređuje i vodi Sreten Rajilić. „Na globalnom planu” četvrtkom od 20 časova i 10 minuta.

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