Narod priča: Ukijeva čokoladna bajka

Biljana ove subote ide u Potočane nadomak Prnjavora i donosi priču koja je spoj majčinske ljubavi, čokoladnih delicija i porodičnog posla – otkriće vam kako je nastala „Ukijeva čokoladna bajka“.

Putujemo i otkrivamo priče i ljude iz cijele Srpske, od Novog Grada do Trebinja, koje će vam zagrijati srce. Pokazaćemo vam kako živi naš narod, običan čovjek, kako izgleda njegova svakodnevica i šta njegovo srce priča o prošlosti i djedovini.

Emisiju uređuje i vodi Biljana Stokić.

'Narod priča sa Biljanom Stokić' subotom u 18 časova.