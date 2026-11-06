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Narod priča: Ukijeva čokoladna bajka

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Izvor:

ATV

06.11.2026 11:47
novi vizual narod priča
Foto: ATV

Biljana ove subote ide u Potočane nadomak Prnjavora i donosi priču koja je spoj majčinske ljubavi, čokoladnih delicija i porodičnog posla – otkriće vam kako je nastala „Ukijeva čokoladna bajka“.

Putujemo i otkrivamo priče i ljude iz cijele Srpske, od Novog Grada do Trebinja, koje će vam zagrijati srce. Pokazaćemo vam kako živi naš narod, običan čovjek, kako izgleda njegova svakodnevica i šta njegovo srce priča o prošlosti i djedovini.

Emisiju uređuje i vodi Biljana Stokić.

'Narod priča sa Biljanom Stokić' subotom u 18 časova.

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ATV

Narod priča

Biljana Stokić

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