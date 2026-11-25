Danas popodne očekuje vas druženje uz mnogo dobre muzike, zanimljivih gostiju, iskrenih emocija i zaraznog smijeha! Emisija „Ritam vikenda“, sa Vericom Mihajlović, donosi sve ono što jedno lijepo televizijsko popodne čini posebnim.

Tople ljudske priče, inspirativni sagovornici, zanimljivi razgovori, kulinarski specijaliteti i muzika koja podiže raspoloženje. Biće tu i vrijednih nagrada kompanije „Cepter“ koje čekaju srećne gledaoce!

„Ritam vikenda“ nije samo emisija – to je poziv na druženje, zabavu i uživanje u malim stvarima koje život čine ljepšim.

Zato pripremite dobro raspoloženje, zauzmite svoje mjesto ispred malih ekrana i budite uz naš program, jer vas očekuje sjajno popodne danas od 16 časova i 30 minuta!