Muzika koja podiže raspoloženje, priče koje diraju srce, zanimljivi gosti, mnogo smijeha i vrijedne nagrade – sve vas to čeka vas u emisiji „Ritam vikenda“, novom razlogu da subotom popodne budete ispred malih ekrana od 16 časova i 30 minuta. Ovo nije samo još jedna televizijska emisija – ovo je pravo vikend druženje sa našom Vericom Mihajlović.

U opuštenoj, dinamičnoj i vedroj atmosferi otvaramo vrata zanimljivim ljudima, donosimo njihove životne priče, otkrivamo inspirativne sudbine, razgovaramo o temama koje nas se tiču i podsjećamo da se najljepše priče često kriju upravo među nama. Pored svega ovoga, skuvaće se i probati nešto ukusno.

A kada se spoje dobra muzika, iskreni razgovori i pozitivna energija, zabava je zagarantovana! Uz zanimljive sadržaje i brojna iznenađenja, gledaoce očekuju i vrijedne nagrade kompanije „Cepter“, jer u „Ritmu vikenda“ uvijek postoji još jedan razlog za osmijeh!

Očekuju vas emocije, smijeh, poznata i nova lica, sjajna atmosfera i mnogo dobrih razloga da vikend začinite na najljepši način.

Zato nam se pridružite, u subotu od 16 časova i 30 minuta, jer vaše subotnje popodne ima novu adresu!