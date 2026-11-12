Junak poznat kao „malezijski tigar” , čiju su priču generacije pratile kroz knjige, stripove, filmove i animirane serije, vraća se na male ekrane u novoj italijanskoj produkciji, predvođenoj turskom glumačkom zvijezdom Džanom Jamanom i popularnim Edom Vestvikom. Serija „Sandokan: Princ pirata” stiže na program ATV-a, donoseći savremenu adaptaciju čuvenog romana Emilija Salgarija i novo, vizuelno impresivno oživljavanje priče o vođi koji je postao jedan od književnih simbola otpora kolonijalnoj vlasti.

Radnja serije smještena je na Borneo u 19. vijeku. Sandokan živi kao pirat, neprestano se boreći za slobodu svoje posade i sopstveni opstanak. Rame uz rame sa njim u borbama je vjerni prijatelj Janez de Gomer. Međutim, jedan pohod na britansko uporište na ostrvu Labuan preokrenuće Sandokanov život i pred njega staviti bitku mnogo težu od one koja podrazumijeva oružje. Tamo upoznaje Marijanu, kćerku britanskog konzula, poznatu kao „biser Labuana“. Neočekivani susret pokrenuće niz događaja koji će promijeniti njihove živote, ali i Sandokana suočiti sa izazovima koji prevazilaze piratske avanture i borbu za opstanak. Na njegovom putu naći će se i lord Džejms Bruk, nemilosrdni lovac na pirate, čije ambicije i osjećanja prema Marijani dodatno usložnjavaju već neizvjesnu borbu.

Avanture legendarnog junaka Sandokana pratite svake nedjelje u 21 čas.