Fudbaleri Barselone savladali su Deportivo u La Korunji rezultatom 5:1, a prvo ime susreta bio je brazilski fudbaler Rafinja koji je postigao tri pogotka.

Katalonci su poveli već u drugom minutu kada je Lamin Jamal snažnim udarcem poslao loptu u donji lijevi ugao gola domaćih.

Na odgovor Deportiva čekalo se svega sedam minuta. Pjer-Emerik Obamejang sjajno je lobovao Đoana Garsiju i donio izjednačenje domaćinu.

Barselona je ponovo stigla do prednosti u 21. minutu kada je Dani Olmo nakon centaršuta precizno pogodio glavom za 2:1, što je bio i rezultat prvog poluvremena.

U nastavku susreta na scenu je stupio Rafinja. Brazilac je u 50. minutu sjajnim udarcem glavom povećao prednost Katalonaca, dok je osam minuta kasnije Jamalu poništen pogodak zbog ofsajda.

Pobjedu Barselone Rafinja je potvrdio u 83. minutu kada je iskoristio odbijenu loptu u kaznenom prostoru, a u prvom minutu sudijske nadoknade, nakon asistencije Jamala, kompletirao je het-trik i postavio konačnih 5:1.

Ubjedljivu pobjedu ekipe Hansija Flika pokvarila je povreda Frenkija de Jonga, koji je u 65. minutu morao da napusti teren.