Fudbaleri Barselone savladali su Sabah rezultatom 4:1 (0:1) u utakmici petog kola ligaške faze Lige šampiona, odigranoj na Olimpijskom stadionu u Bakuu, dok je uspješan bio i Viljareal na gostovanju Slaviji u Pragu (1:0).

Dva gola za katalonski klub postigao je Entoni Gordon, a po jedan Karim Adejemi i Gabrijel Žezus. Počasni gol za domaćina postigao je Džoj-Lens Mikels.

Trener Hansi Flik igrao je bez Lamina Jamala. Domaćin je u prvom poluvremenu stvorio nekoliko prilika. Du Keiroz je u 17. minutu iz kaznenog prostora šutirao preko gola, a Lepinjica je deset minuta kasnije glavom pogodio prečku, ali je akcija prekinuta zbog ofsajda.

Barselona je povela u 31. minutu, kada je Gordon iz blizine prihvatio odbijenu loptu i zatresao mrežu. Samo dvije minute kasnije Englez je ponovo bio precizan, ali sudija nije priznao gol zbog ofsajda.

Gosti su prelomili utakmicu na početku drugog poluvremena. Gordon je u 51. minutu postigao svoj drugi gol. U 55. minutu Adejemi je u praznu mrežu poslao centaršut Alehandra Baldea na drugu stativu. U 60. minutu Gabrijel Žezus je nakon kornera Fermina Lopeza prihvatio odbijenu loptu: golman Stas Pokatilov je najprije odbranio udarac glavom Žila Kundea, a Brazilac je iz neposredne blizine postigao četvrti gol.

Domaći navijači su ipak dočekali razlog za slavlje. Mikels, najbolji strijelac Sabaha, koji je ušao sa klupe, u 63. minutu pogodio je pored desne stative i postavio konačnih 4:1.

Barselona je ovom pobjedom došla do 12 bodova, dok Sabah, koji prvi put nastupa u ligaškoj fazi Lige šampiona, i dalje ima tri boda.

U isto vrijeme igrala se i utakmica u Pragu, gdje je Viljareal pobijedio Slaviju 1:0. Jedini gol postigao je Tajon Bjukenen u 62. minutu, nakon asistencije Ajosea Peresa, prenosi Kliks.