Barselona poražena od PSŽ-a rezultatom 4:2

Čak četvorica igrača su se povrijedila u derbiju na "Parku prinčeva" (Dembele, Kvarachelija, Markinjos i Dani Olmo), Lamin Jamal je opet propisao svoju magiju, ali nije ona večeras vrijedila u sudaru protiv dvostrukog uzastopnog prvaka Evrope.

PSŽ je poveo u 38. minutu kada je Dezire Due preciznim udarcem savladao golmana Barselone, do tada odličnog Đoana Garsiju. Uslijedilo je ludo drugo poluvrijeme sa pet golova, počev od onog kojim je mladi Ćavi Espart u 55. minutu poravnao na 1:1 snažnim udarcem nakon duplog pasa.

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Lukas Ernandez donio je poslije toga novu prednost Parižanima glavom poslije kornera u 72. minutu, a završnica je bila filmska. Lamin Jamal je ponovo izjednačio u 79. minutu, pogodivši nestvarno - lijevom nogom poslije trka po desnoj strani, na način na koji niko na stadionu nije očekivao.

Ipak, na nesreću Barselone, samo dva minuta kasnije Vitinja je sjajnim i preciznim udarcem vratio prednost domaćima (81'). Nije prošlo mnogo od toga, a konačnih 4:2 postavio je Fabijan Ruiz u 86. minutu.

(Mondo)