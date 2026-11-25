O susretu Borca i Atalante gostujući u sportskom dijelu Centralnih vijesti ATV-a govorio je i nekadašnji fudbaler Torina, Napolija i Đenove Nikola Maksimović. Bivši srpski reprezentativac dobro poznaje prilike u italijanskom fudbalu, a svojevremeno je u Napulju sarađivao upravo sa sadašnjim trenerom tima iz Bergama Mauricijom Sarijem.

„To je jedan fantastičan trener, sarađivali smo dvije godine. Mnogo toga me naučio, pogotovo zato što sam odbrambeni igrač, a on je u Evropi među najboljima za defanzivnu liniju. Pridaje značaj sitnim detaljima, na koje drugi treneri ne obraćaju pažnju. Atalanta nije u zavidnoj formi, ali imaju fantastičnu ekipu. Međutim, dugo godina su igrali jedan sistem pod trenerom Gasperinijem. Sada je došao Sari, koji ima skroz drugačiju postavku. Mislim da igračima treba određen period da se adaptiraju i smatram da je to možda prilika za Borac. Želim im svu sreću i nadam se da će ostvariti povoljan rezultat na kraju“, rekao je Maksimović.

Igrač koji je najdublji trag ostavio nastupajući za italijanske klubove govorio je o brojnim temama, a kompletan razgovor možete da pogledate u Centralnim vijestima koje počinju u 19 časova.