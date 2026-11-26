Fudbaleri Borca dočekuju Atalantu u 4. kolu ligaške faze Lige konferencija. Meč počinje u 21:00, a tok utakmice možete da pratite na portalu ATV-a.

Podrška navijača





"Budi hrabar, stisni zube, nek te pjesma ponese", poruka je najvatrenijih navijača "lešinara" svojim ljubimcima pred početak utakmice.

Poruka Lešinara fudbalerima Borca

Stefan Savić stigao na utakmicu

Stefan Savić stigao je na utakmicu. Sportski direktor FK Borac Oliver Jandrić uručio mu je dres sa brojem 100 koji simbolizuje nastupe u dresu banjalučkog kluba.

Jedan od najboljih igrača crveno plavih operisan je nakon što mu je pukla Ahilova tetiva i čeka ga dugačka pauza. Publika ga je pozdravila aplauzom i skandiranjem.



Gradski stadion gotovo je ispunjen. Navijači Borca ovacijama su pozdravili svoje miljenike koji su izašli na teren da se zagriju.



Poznati sastavi





Borac: (4-3-3) Jurkas - Cipetić, Majers, Karolina, Herera - Jojić, Hiroš, Deket - Sijarić, Vuković, Juričić. Trener: Vinko Marinović.

Atalanta: (4-2-3-1) Sportijelo - Bernaskoni, Skalvini, Kolašinac, Zapakosta - Ederson, Pašalić - Rove, Zalevski - Raspadori - Skamaka. Trener: Mauricio Sari.

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Na klupi za rezervne igrače Marinović je ostavio: Šiškovski, Ćetković, Saničanin, Paskval, Rogan, Riđan, Grahovac, Kukavica, Milak, Vranješ, Ogrinec, Romera.

Sari na klupi ima: Belanova, De Ketelare, Elmas, Gaetano, Kamalden, Kesi, Kristensen, Krstović, Obrić, Pardel, Samardžić, Sonconi.

Pristižu navijači, jake mjere bezbjednosti



Navijači Atalante stigli su u Banjaluku tokom dana. Najvatreniji navijači Borca u korteu su krenuli prema stadionu, a na terenu je prisutan i veliki broj pripadnika Žandarmerije.

Ulaznice za ovaj meč su ranije rasprodate i očekuje se pun Gradski stadion.







