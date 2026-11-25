Trener Borca Vinko Marinović pred meč banjalučke ekipe sa Atalantom u Ligi konferencija kaže da njegova ekipa poštuje goste iz Italije, ali da u meč ulaze spremni i motivisani pred domaćom publikom.

Nešto više od 24 časa ostala su do prvog sudijskog zvižduka i početka utakmice Borac - Atalanta.

Oba tima ovaj susret dočekuju sa šansama da se plasiraju u narednu rundu. Atalanta je favorit, za mnoge najbolja ekipa koja je ikada gostovala na Gradskom stadionu. Domaći su pokazali kroz evropske mečeve da mogu da se takmiče i sa mnogo skupljim timovima od sebe. Trener Borca Vinko Marinović govorio je pred veliki meč.

''Poštujemo Atalantu, dolaze iz jedne od najjačih evropskih liga. Znate i sami da su osvojili Ligu Evrope. Čeka nas zahtjevna utakmica. Spremni smo, bez obzira na sve to, igramo pred našim navijačima. Želimo da pokažemo da Borac ima kvalitet, da ima karakter i hrabrost da se suprotstavi Atalanti'', rekao je Marinović na otvaranju.

Nastavio je trofejni trener u istom tonu.

Za nas je najvažnije da budemo disciplinovani i organizovani svih 90 minuta, jer svaka greška pa i najmanja može da nas košta. Isto tako cilj nam je da igramo fudbal, da imamo hrabrost u igri i da budemo opasni te da svoje prilike iskoristimo. Ne želimo da se branimo cijeli meč, biće i takvih trenutaka s obzirom na kvalitet rivala. Imamo svoj identitet i želja nam je da ga pokažemo'', dodao je Borčev strateg.

Borac nije kompletan, povrede kroje tim Marinoviću.

''Imamo problema. Poslije Savića, povrijedio se Perić, u pitanju je distorzija zgloba. Ne možemo da računamo na Jakšića. Na posljednjoj utakmici povrijedio se Roguljić. Stanje nije najbolje, posljednji trening daće nam odgovore'', rekao je Marinović.

U sjajnoj formi je najmlađi prvotimac Banjalučana Matej Deket. Pohvalno je govorio o protivniku.

''Prvi put u istoriji dolazi protivnik iz Lige petice. Znamo da nas čeka težak meč. Nećemo izaći sa bijelom zastavom, probaćemo uz našu publiku da ostvarimo pozitivan rezultat. Za ove utakmice se trenira, za ove utakmice se radi. Jedva čekam da sa ekipom izađem na teren i pokažem ono što najbolje znamo. Euforija je tu, osjećamo je. Karte su brzo rasprodate. Pripremamo se mentalno i igrački, sutra ćemo dati sve od sebe, to vam jedino mogu garantovati'', istakao je Deket.

Atalanta je tim koji vrijedi 450 miliona evra. U posljednjem kolu italijanske Serije A u spektakularnom meču remizirala je sa Interom rezultatom 4:4.

''Imaju veliki individualni kvalitet. Godinama su u Evropi, iskustvo je tu. Osvojili su Ligu Evrope. Znamo protiv koga igramo da ne nabrajam igrače. Pogotovo su dobri u fazi napada. To im je najjača strana'', zaključio je Marinović.