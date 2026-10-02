Dodik i Zeljković u posjeti FK BSK: Novi teren za nove pobjede

Banjalučki klub tako će se vratiti u svoju fudbalsku kuću u kojoj će imati sve što je neophodno za trenažni proces, ali i odigravanje utakmica.

U posjetu banjalučkom klubu danas su stigli Igor Dodik i Bogoljub Zeljković koji ističu značaj razvoja sportske infrastrukture.

“Želim da izrazim zadovoljstvo što otvaramo još jedan teren. Moram da se zahvalim rukovodstvu Fudbalskog saveza Republike Srpske, na čelu sa Vicom Zeljkovićem. U njegovom mandatu nikad se više nije radilo na infrastrukturi i na uslovima za našu djecu. Širom Republike Srpske otvaramo više od trideset terena, a neki su već završeni. To je nešto što me veoma raduje. Kroz sport djeca uče i razvijaju, timski duh, zdraviji um i stvaraju nova prijateljstva. Uče se da nikad ne treba da odustaju, da se ne predaju, i to je ono nešto što se od nas očekuje - da stvorimo uslove da djeca imaju gdje da treniraju i da se igraju, odnosno da stvaraju nova prijateljstva. Nadam se da će novi talenti to da iskoriste i da ćemo da ih vidimo negdje u svijetloj budućnosti širom svijeta", rekao je organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik.

Igor Dodik FK BSK Ustupljena fotografija

Zadovoljstvo ne krije ni Bogoljub Zeljković, potpredsjednik FK Borac. “Velikan iz Platonove” dao je veliku podršku BSK-u u realizaciji ovog infrastrukturnog projekta.

“Naša obaveza, kao FK Borac, jednog od najvećih sportskih kolektiva u Republici Srpskoj, je da budemo na usluzi i da damo podršku i svim ostalim klubovima. Bez jakog Borca nema ni jakog BSK-a, a mi smo to prepoznali. Pružili smo veliku podršku da se radovi završe. Moram da se zahvalim i institucijama Republike Srpske koje su to prepoznale. Ovo je projekat Fudbalskog saveza Republike Srpske koji je obezbijedio samu travu, vještačku podlogu, dok je na neki način obaveza Gradske uprave bila da se urade svi pripremni i građevinski radovi, što na žalost Grad Banjaluka nije prepoznao, pa smo morali da se, hajde da tako kažem, snađemo. Ali evo, velika zahvalnost prije svega institucijama i "Putevima" koji su to prepoznali, zajedno sa Fudbalskim klubom Borac i FK BSK.

Takođe bih se ovim putem zahvalio i gospodinu Igoru Dodiku koji je danas ovdje u posjeti, a donirao je i sportsku opremu za Omladinsku školu Fudbalskog kluba BSK, ali i reflektore i mreže koje će uskoro ovdje da se postave.” istakao je potpredsjednik FK ''Borac''

U BSK-u presrećni što se vraćaju na svoj teren, ali kažu da će vrata stadiona da budu otvorena i za ostale klubove.

“U naredne dvije sedmice očekujemo završetak radova. FK BSK broji preko 200 članova - od najmanjih pjetlića do seniora. Svi će sada da treniraju na ovom terenu. Ali pored njih i svi gradski klubovi će imati priliku da dobiju termine, jer trenutno se svi snalazimo za teren po gradu. Ovo je velika stvar za naš klub, ali i za čitav grad.“ rekao je Aleksandar Mićić, kazao je direktor FK BSK