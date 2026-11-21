Golman Zrinjskog Goran Karačić prevezen je u bolnicu nakon što je na utakmici 14. kola VVin lige BiH protiv BSK-a u Banjaluci dobio udarac laktom u glavu.

Karačića je u jednom duelu pred golom Zrinjskog laktom u glavu udario mladi napadač BSK-a Marčetić.

Golman je nakon toga ostao nepomično ležati na terenu, a ljekarska ekipa mu je dugo pružala pomoć.

Nakon višeminutne intervencije bilo je jasno da Karačić neće moći nastaviti utakmicu, pa je odvezen u bolnicu.

Utakmica je počela u 13 sati, a u trenutku povrede, nakon dvadesetak minuta igre, rezultat je bio 1:1. Zvaničnih informacija o težini povrede za sada nema.

Karačić je ovog ljeta zbog povrede ligamenata lakta propustio početak sezone. U Zrinjski se vratio u zimskom prelaznom roku 2024. godine, a ugovor s klubom ima do ljeta 2028.

(Kliks)