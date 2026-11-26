Međunarodna fudbalska federacija (FIFA) saopštila je danas da je bila na meti hakera koji su došli do ličnih i poslovnih podataka.

AP prenosi da FIFA nije precizirala kada se sajber napad dogodio, niti o kakvim je tačno podacima riječ.

"FIFA blisko sarađuje sa nadležnim organima, uključujući i policijske službe. FIFA najoštrije osuđuje nezakonito pribavljanje i objavljivanje informacija, a posebno ličnih podataka. Takvi postupci predstavljaju ozbiljno i neprihvatljivo kršenje privatnosti i mogu imati značajne posljedice po pojedince na koje se odnose", navodi se u saopštenju FIFA-e.

Prošle nedjelje je grupa "Hendsome Bon Heking" objavila na platformi X snimak ekrana za koji tvrdi da prikazuje datoteke FIFA-e. Kasnije su preuzeli odgovornost za napad, odgovarajući na objavu u kojoj se navodi da je procurilo više od 12 gigabajta internih dokumenata.

Predsjednik FIFA Đani Infantino nalazi se pod pritiskom javnosti nakon što mu je propao plan o prodaji udjela u Svetskom prvenstvu privatnim investitorima. Infantino se takođe ponovo kandidovao za novi mandat na čelu FIFA, prenose Nezavisne.